Empresa de subtropicales de Málaga no logra cubrir cientos de empleos

Las empresas del sector subtropical en la Costa del sol Oriental atraviesan un periodo de producción favorable con productos de gran calidad que requiere un gran número de trabajadores, una oferta laboral de cientos de puestos que no acaba de cubrirse a pesar del gran número de parados existente en España.



Una de las empresas más importantes en producción y comercialización de subtropicales es Reyes Gutiérrez, compañía veterana en este sector que recibe "de media semanal entre 50 y 60 currículum, de los que solo se consigue contratar 5 ó 6 candidatos", según ha asegurado a Efe su gerente, Juan Antonio Reyes.



Ha explicado que a lo largo del proceso de selección "los candidatos abandonan cuando se les comunica que serán dados de alta en la Seguridad Social para completar el papeleo e incorporarse al puesto de trabajo", razón por la que no tienen mano de obra suficiente.



Este problema afecta a todos los niveles y empresas de este grupo ya que faltan "operarios, técnicos de calidad, técnicos de alimentos, dos mozos carretilleros con experiencia, comerciales e incluso administrativos", un déficit de personal que repercute en la producción y comercialización de productos durante todo el año.



"En Reyes Gutiérrez hay diferentes tipos de horarios como la media jornada o la completa para tener varias opciones y ofrecer posibilidades para todas las personas por si tienen hijos en el colegio puedan compatibilizar", ha destacado Reyes.



"Hay un problema a la hora de encontrar gente porque hay alternativas legales y no legales que hacen tener obstáculos", ha señalado Reyes, que ha reconocido que los candidatos deben tener "otro tipo de economía sumergida ya que no quieren ser dados de alta, no quieren estar dentro de la normativa, tienen otras prioridades".



También la empresa líder en producción y comercialización del subtropical en España, Trops, presenta serias dificultades para encontrar trabajadores para contrato fijo en todas las posiciones del proceso productivo, desde perfil medio, operarios, técnicos, mozos y técnicos medios de control de producción.



El director general de Trops, Enrique Colilles, ha explicado a Efe que "cuesta contratar aunque se ofrezca una oferta de trabajo estable", una realidad que no entienden ya que ofrecen "una formación que supera con creces los mínimos legales, vestuarios por encima de lo que marca la ley y contratos con jornadas de 6 horas y 40 minutos".



Colilles ha explicado la situación de Trops en la última de oferta de empleo lanzada en junio, que ofertaba "empleo para quinientas personas para empezar en septiembre dándoles formación, de las cuales el cuarenta por ciento renunciaron a la hora de contratarlos con todas las pruebas pasadas", una situación que le sorprende.



"Con todas las pruebas pasadas a la hora de incorporarse al trabajo han preferido otras opciones", ha señalado Colilles, que ha reconocido que dicha realidad "repercute negativamente en la compañía, ya que en ocasiones deben recurrir a empresas de trabajo temporal que ofrecen candidatos que no están tan bien formados", factor que afecta a la productividad de Trops.



El sector de los subtropicales en la Costa del Sol Oriental presenta actualmente un mercado laboral fértil con cientos de puestos que necesitan ser cubiertos en las diferentes empresas, que buscan al candidato ideal para incorporarse de forma inmediata en la compañía.

