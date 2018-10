Investigan por orden judicial las cuentas de Fundación José Saramago

La Guardia Civil ha investigado en los últimos meses a petición del Juzgado los movimientos de dos cuentas bancarias de la Fundación 'Centro José Saramago' de Castril (Granada) en las que recibió más de un millón de euros en subvenciones públicas, en el marco de las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la gestión de estos fondos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar (Granada) abrió diligencias por este asunto a finales de 2014 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad, en la que ponía en cuestión el destino del dinero aportado por las instituciones y aludía a la ausencia de contabilidad que lo aclarase.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha investigado los movimientos que se produjeron entre 2008 y 2012 en estas cuentas, "en especial los traspasos y transferencias con destino desconocido", según consta en las actuaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En el informe remitido al Juzgado, la Guardia Civil expone que en la primera de las cuentas se ingresó algo más de 1,2 millones de euros de las subvenciones aportadas por la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Castril. Este montante supuso la práctica totalidad de los ingresos.

La cuenta fue usada para afrontar "innumerables pagos mediante cheques, transferencias, traspasos, etc". La Guardia Civil no ha podido identificar más de un centenar de estas operaciones por un importe total de 182.911 euros al no haber aportado la fundación y la entidad bancaria toda la documentación.

Del más del millón de euros que recibió el Centro en subvenciones públicas, se traspasaron 642.545 euros a una segunda cuenta que también ha sido analizada. Desde aquí se abonaron 509.246 euros en nóminas para "al menos 26 personas" que "habrían trabajado en la fundación en el periodo investigado", según consta en el informe, que fue trasladado a la Fiscalía a finales de septiembre.

La Guardia Civil pone el foco de atención en "un pago masivo de nóminas a diez personas" que se produjo "justo el mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011 y, por tanto, de que José Juan López Ródenas cesara, como así ocurrió, en el cargo de gerente de la fundación con la entrada de un nuevo equipo municipal", agrega el escrito.

El exregidor socialista está investigado en la causa y defendió en su momento su gestión ante el juez. De esta segunda cuenta la Policía Judicial no ha podido identificar otras tantas operaciones por un importe de 87.651 euros.