La Fiscalía pedirá la pena de muerte para el asesino de la sinagoga

La Fiscalía General de Estados Unidos presentará cargos de "delito de odio" y buscará la pena de muerte para el autor de la matanza perpetrada en una sinagoga de Pittsburg (Pensilvania) en la que fallecieron once personas y otras seis resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.



"Estos presuntos crímenes son reprobables y absolutamente repugnantes de acuerdo con los valores de nuestra nación. Por ello, el Departamento de Justicia presentará cargos de delito de odio, así como otros, contra el acusado, incluyendo cargos que podrían llevar a la pena de muerte", declaró el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, en un comunicado.



De esta manera, Rob Bowers, quien resultó detenido tras disparar de manera indiscriminado contra los parroquianos de la sinagoga al tiempo que gritaba que todos los judíos debían morir, se enfrentará a la pena máxima en los tribunales.



El jefe de la cartera de Justicia condenó un acto "vil" en el que fallecieron "once personas inocentes" cuando participaban en un oficio religioso en la sinagogade la Congregación del Árbol de la Vida.



"El odio y la violencia en función de la religión no tienen lugar en nuestra sociedad", consideró Sessions.



El anuncio del Departamento de Justicia coincide con la línea marcada horas antes por el presidente Donald Trump, quien reclamó el endurecimiento de la leyes relacionadas con la pena de muerte.



"Hay que dibujar una línea y decir con fuerza 'hasta aquí, nunca más'", señaló el presidente durante un acto de campaña celebrado en la localidad de Murphysboro, en Illinois.

A lo largo del día, la Casa Blanca sopesó la posibilidad de cancelar tanto este evento como otro organizado por asociaciones agrícolas, que tuvo lugar unas horas antes en Indiana, pero finalmente el presidente optó por participar en ambos eventos.



"No quiero que tengáis que cambiar vuestras vidas por alguien que está enfermo y es diabólico (...). Tenemos nuestras vidas, tenemos nuestras agendas y nadie nos las va a alterar", sostuvo Trump durante el mitin.