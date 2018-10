Vecinos de Campillos y Teba inician un encierro indefinido

Vecinos de las localidades malagueñas de Campillos y Teba han iniciado un encierro indefinido debido a la no declaración "inmediata" de zona catastrófica de las localidades afectadas por las inundaciones el pasado fin de semana.



En el municipio de Campillos se ha celebrado esta tarde en la explanada del Ayuntamiento una asamblea informativa para reclamar la zona catastrófica a la que, según ha indicado a Efe el alcalde, Francisco Guerrero (IU), han asistido unas 1.500 personas.



El alcalde ha asegurado que la Junta "ha salido esta tarde al paso (en referencia a las ayudas que se van a aprobar el próximo martes) para tapar las vergüenzas del Gobierno" y ha insistido que ellos reclaman también la declaración de zona catastrófica.



Tras la asamblea, el equipo de gobierno se ha trasladado al pabellón polideportivo municipal, situado en una de las zonas más afectadas por esta catástrofe, para iniciar un encierro indefinido.



Los alcaldes de Antequera y Valle de Abdalajís, Manuel Barón y Víctor Manuel Castillo, respectivamente, así como representantes populares de esta comarca y de Guadalteba se han sumado a las movilizaciones en protesta por la falta de respuesta de Pedro Sánchez ante "una situación sin precedente y que deja miles de damnificados".



El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Campillos considera lo ocurrido "una tomadura de pelo" y su regidor ha señalado que el encierro está abierto a todos los que quiera mostrar su malestar ante la falta de respuestas del Gobierno.



"Bajo ningún concepto vamos a aceptar que las instituciones se olviden de Campillos y de su gente", ha explicado el alcalde de Campillos.



Esta decisión municipal ha sido adoptada después de que el Consejo de Ministros no declarase ayer como zona catastrófica toda la comarca afectada por las fuertes lluvias, por lo que Francisco Guerrero ha criticado que "el Gobierno no ha estado a la altura de las necesidades y urgencias de las localidades afectadas".



"Han hecho al Ayuntamiento y a todas las personas damnificadas trabajar a contrarreloj y en tiempo récord para hacer llegar a Madrid una estimación de daños que, a la vista de la respuesta recibida, no ha sido ni mucho menos tenida en cuenta", destaca el regidor en un comunicado.



Cientos de familias han quedado en una situación crítica y muchos han perdido todo, por lo que Campillos "exige al Gobierno que asuma su responsabilidad, proteja y vele por el bienestar de la ciudadanía, a la que está dejando en una situación de desamparo".



Por su parte, los vecinos de Teba se han concentrado esta tarde en el interior de la iglesia y según ha explicado el alcalde, Cristóbal Miguel Corral Maldonado, mantendrán el encierro hasta que se declare la zona catastrófica y así poder tener la correspondiente cobertura jurídica y económica que les corresponde.



Ha valorado que la Junta y la Diputación hayan dado respuestas con compromisos concretos, pero afirma que no consienten "la respuesta confusa del Gobierno"



"Es una completa ruina y los vecinos necesitan una respuesta de su Gobierno, por eso estamos decididos a mantener el encierro hasta que no tengamos una respuesta a la medida de lo que necesitamos", ha apostillado.