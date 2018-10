Riad juzgará a los acusados del caso Khashoggi en Arabia Saudí

El Gobierno de Arabia Saudí recalcó hoy que los sospechosos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi serán juzgados en Arabia Saudí, un día después de que Turquía solicitase su extradición para procesarlos en ese país.



Durante un discurso en un foro de Defensa en Beréin, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, afirmó que su país ha dejado "muy claro" que investigará la muerte del periodista, asesinado en el consulado saudí en Estambul, que compartirá los resultados de las pesquisas y que castigará a los responsables.



"Hemos dejado muy claro que tendremos una investigación completa y transparente, cuyos resultados serán divulgados. Hemos dejado muy claro que los que sean responsabilizados rendirán cuentas. Y hemos dejado muy claro que adoptaremos mecanismos para que esto no ocurra de nuevo", afirmó el ministro en una respuesta a una pregunta del auditorio.



Al Yubeir rechazó explícitamente que su Gobierno pretenda extraditar a los 18 sospechosos detenidos por el asesinato.



"Sobre la cuestión de la extradición, los individuos son de Arabia Saudí, están detenidos en Arabia Saudí y serán procesados en Arabia Saudí", dijo Al Yubeir en respuesta a otra pregunta, durante su intervención en el foro Diálogo Manama, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) en Baréin.



La Fiscalía de Estambul emitió este viernes una solicitud formal de extradición de los 18 implicados en el asesinato de Khashoggi y lo remitió al Ministerio de Exteriores turco, para que este lo haga llegar a las autoridades de Arabia Saudí.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también pidió ayer la extradición de los 18 sospechosos, de los que tres llegaron a Estambul un día antes del crimen, y los otros quince el 2 de octubre, cuando Khashoggi desapareció en el consulado de su país.



La Fiscalía General de Arabia Saudí reconoció el pasado jueves que la muerte de Khashoggi, ocurrida el pasado 2 de octubre, fue un asesinato premeditado, basándose en las informaciones que le han transmitido los investigadores turcos.



Las autoridades de Arabia Saudí ha cambiado de versión varias veces, en un primer momento sostenían que el periodista salió del consulado vivo y solo reconocieron su muerte hace una semana, aunque entonces la atribuyeron a una pelea.



En el foro de Baréin, Al Yubeir tuvo que escuchar las críticas de países aliados, como Estados Unidos y Alemania, por el asesinato de Khashoggi.



El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, que participó en el foro, advirtió a Arabia Saudí de que el asesinato del periodista ha socavado la seguridad en Oriente Medio.



"El asesinato de Khashoggi debe preocuparnos a todos. El fallo de cualquier nación en adherirse a las normas internacionales y al imperio de la ley socava la estabilidad regional en el momento que más se necesita", dijo Mattis en su discurso en el Diálogo Manama.



Sin embargo, Mattis matizó sus palabras sobre Khashoggi subrayando el firme compromiso de su país con sus aliados árabes, con los que comparte la rivalidad frente a Irán, país con el que fue especialmente crítico durante su discurso.



La ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, pidió que se investigue el caso y reiteró el anuncio de la canciller Angela Merkel de suspender la venta de armas a Arabia Saudí.



"Alemania tiene reglas estrictas sobre la exportación de armas, incluyendo reglas sobre los derechos humanos. No se puede tomar una decisión hasta que la investigación del caso Khashoggi se termine", dijo la ministra.



El Parlamento Europeo ha pedido a los Gobiernos del bloque comunitario que impongan un embargo conjunto a la exportación de material bélico a Riad.



No obstante, este viernes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó de "demagogia" promover un embargo de armas contra Arabia Saudí por el caso del periodista.