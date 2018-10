Andalucía: Cerca de 40.000 personas han inscrito su testamento vital

Un total de 39.361 personas, casi el 60 por ciento mujeres, han inscrito su testamento vital en Andalucía desde el reconocimiento de este derecho, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004, en el que, en lo que va de año, se han realizado 2.364 inscripciones.

Estos datos se han puesto de manifiesto durante la celebración de la 'I Jornada regional del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas', que ha contado con la presencia de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, y que ha acogido el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

En su intervención, Álvarez se ha referido a las mejoras en la accesibilidad para que la población andaluza pueda ejercer este derecho y garantizar que todas las personas puedan expresar formalmente su voluntad vital anticipada y que éstas puedan ser respetadas en cualquier punto de atención tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente, el 80 por ciento de los municipios andaluces disponen de un punto de registro a menos de 30 minutos.

Marina Álvarez ha destacado el trabajo diario de los profesionales que trabajan en los distintos puntos de registro de voluntades vitales anticipadas "que está permitiendo garantizar el ejercicio de este importante derecho a todas las personas".

REGISTRO DE LA VOLUNTAD VITAL

El derecho a la expresión de las voluntades vitales anticipadas se reconoce por primera vez en 2002, con la 'Ley de Autonomía del Paciente', y posteriormente se desarrolla en la Ley andaluza de declaración de Voluntad Vital Anticipada, en 2003. Además, se convirtió en derecho estatutario en 2007 y fue consolidado con la aprobación de la Ley andaluza de muerte digna en 2010.

Tal y como ha expresado la consejera de Salud durante su intervención en la jornada, "el registro de la voluntad vital anticipada es la más elevada expresión del respeto a la dignidad humana". Cualquier persona residente en Andalucía tiene derecho a dejar constancia, por escrito, sobre qué tipo de cuidados o tratamiento desean recibir, o qué intervenciones no quiere que le sean aplicadas, cuando se encuentre en situación de enfermedad irreversible y sin capacidad para decidir.

Además puede detallar si quiere donar o no sus órganos y tejidos o qué personas designa como sus representantes en el momento en el que no pueda decidir por sí misma. Este derecho es efectivo cuando se incorpora formalmente al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

Durante todos estos años, la ciudadanía ha ido aumentando progresivamente su demanda de información sobre cómo registrar el testamento vital.

Para dar respuesta a esta demanda, desde la Consejería de Salud se ampliaron las posibilidades de acceso, pasando de los ocho puntos provinciales iniciales a los 56 puntos oficiales de registro disponibles en la actualidad.

La consejera de Salud ha subrayado que se ha avanzado además en todas las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías para acercar este procedimiento a la población y, por eso, en el portal web de la Consejería de Salud se recoge información completa y pormenorizada sobre el derecho a la voluntad vital anticipada y el procedimiento para ejercerlo y permite la descarga de los documentos necesarios.

Igualmente, se ha facilitado el acceso telemático para hacer la preinscripción telemática y obtener la cita previa para el registro oficial, ya que el registro tiene que ser presencial.

Actualmente, tal y como ha destacado la consejera de Salud, han aumentado las solicitudes de cita a través de la web, si bien el servicio telefónico de Salud Responde sigue siendo el medio más usado para pedir cita previa. Asimismo, se ha habilitado a posibilidad de realizar el registro en el propio domicilio, en el caso de personas que no pueden desplazarse, solicitándolo a través de Salud Responde.

GARANTÍAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA

Una vez registrada la voluntad vital anticipada se crea un acceso directo desde la historia clínica digital del paciente para que el equipo sanitario pueda consultarla y atenderla en caso necesario.

Además, en el portal web de la Consejería de Salud, se incluye una sección específica dirigida a profesionales donde se puede consultar el contenido de la voluntad vital de sus pacientes, seguir los resultados agregados del registro o solicitar datos anónimos para fines de investigación.

Esta consulta puede realizarse desde otras comunidades autónomas, gracias a la sincronización con el Registro Nacional de Instrucciones y desde la medicina privada, gracias a un convenio firmado con el Consejo Oficial de Colegios de Médicos.

PORTAVOZ DE SANIDAD DEL PSOE

Por su parte y en declaraciones a los periodistas, uno de los conferenciantes en la jornada, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, José Martín Olmos, se ha referido al proyecto de Ley sobre la eutanasia en cuya elaboración ha tomado parte y que espera que, en su tramitación parlamentaria, "sea aprobado en las próximas semanas", de modo la eutanasia sería "un nuevo derecho", que se incorporaría "como prestación a la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud".

El PSOE, según ha señalado, ha optado con este proyecto de Ley, "no solo por despenalizar la eutanasia", sino, además, por "articular todo un procedimiento que dé muchas garantías en la aplicación de la decisión, libre, bien informada y muy tasada", referida a "enfermedades que no tienen cura, que no tienen posibilidad de solución y que generan un sufrimiento absolutamente inasumible por el paciente" en cuestión.

El objetivo, según ha concluido Martínez Olmos, es que "España se sitúe en vanguardia" en este ámbito, y también "sintonizar con la gran mayoría de los ciudadanos, pues casi el 70 por ciento así lo expresa en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otras".