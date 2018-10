El Gobierno impugnará la resolución contra el Rey del Parlament

El Consejo de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada el 11 de octubre por el Parlamento de Cataluña contra el Rey y la monarquía, a pesar del criterio en contra expresado por el Consejo de Estado en el dictamen encargado por el Gobierno.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que estos informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo. El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pero el Gobierno no comparte la argumentación.