Haddad recorta seis puntos la distancia con Bolsonaro, según un sondeo

El candidato progresista Fernando Haddad recortó de 18 a 12 puntos la amplia distancia que le separa de su rival en la segunda vuelta de las presidenciales del domingo en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, según un nuevo sondeo divulgado hoy.



De acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Datafolha, Bolsonaro ganaría los comicios con un 56 % de los votos válidos frente al 44 % que obtendría Haddad, sucesor del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).



De esta forma, la diferencia entre los dos aspirantes a la Presidencia de Brasil se ha reducido seis puntos, con respecto al sondeo de Datafolha divulgado la semana pasada, cuando atribuyó un 59 % para el capitán de la reserva del Ejército y un 41 % para el exministro de Educación.



Este resultado considera los votos válidos, excluyendo los nulos, blancos y los votantes indecisos y confirmó la tendencia reflejada en la encuesta del Instituto Ibope, divulgada este martes y que también redujo las distancias y constató en su caso una diferencia entre ambos de catorce puntos.



Al incluir todo el universo electoral, Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), pasó del 50 % al 48 % de los apoyos, mientras que Haddad creció del 35 % hasta el 38 %.



Por otro lado, un 8 % de los encuestados afirmó que anulará o votará en blanco y otro 6 % no supo qué responder.



En cuanto al índice de rechazo, un 52 % manifestó que no votaría "de ninguna manera" en Haddad, lo que supone una caída de dos puntos con respecto a la semana pasada, mientras que un 44 % dijo lo mismo de Bolsonaro, tres puntos más en la misma comparación.



En la primera vuelta de las elecciones del día 7, Bolsonaro obtuvo un 46 %, frente al 29 % que consiguió Haddad.



La encuesta tiene un margen de error de dos puntos y fue el resultado de 9.173 entrevistas realizadas entre ayer y hoy en 341 municipios del país.



Con base a estos números, Haddad apuesta por una remontada de última hora y hoy afirmó que estos tres últimos días serán "fundamentales".



"La población está en la calle esclareciendo quién es Bolsonaro, qué hizo, hablo y piensa. Él solo habla absurdos, es una persona que no respeta a nadie. El pueblo brasileño va a hacerse respetar derrotando a Bolsonaro el domingo", aseguró Haddad en una rueda de prensa en Recife, capital del estado de Pernambuco (nordeste).



Por su parte, Bolsonaro ha instado a sus simpatizantes en los últimos días a no relajarse de cara a los elecciones, después de llegar a decir que tenía "una mano en la banda presidencial".



La última parte de la campaña ha estado marcada por un tono crispado con fuertes cruces de declaraciones entre ambos candidatos y también por la diseminación de millones de mensajes de contenido falso por redes sociales, una práctica que ya está siendo investigada por las autoridades electorales y por la Policía Federal.