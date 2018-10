Denuncian que colegios concertados exigen de media 159 euros

El 96,4 % de los centros concertados cobran "cuotas elevadas" a las familias a pesar de que la educación obligatoria -hasta los 16 años- es gratuita por ley y por la Constitución, y de media se exigen 159 euros al mes, siendo Cataluña y Madrid las comunidades autónomas donde los pagos son más altos.



Lo ha denunciado hoy la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) en un informe que demuestra que "casi la totalidad de concertados infringen la gratuidad de la educación obligatoria".



La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, ha pedido al Ministerio de Educación un real decreto que establezca los requisitos mínimos para poder optar al régimen de concierto y más control desde la Alta Inspección del Estado.



El estudio ha llegado a sus conclusiones a través de 137 colegios concertados de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.



En Cataluña, con una media de 249 euros mensuales al mes, es donde se dan las cuotas mensuales más altas y en algunos se superan los 400 euros e incluso alcanzan los 840 euros, unas cantidades que sobrepasan los precios de los privados.



Madrid (una media de 157 euros al mes) es la segunda comunidad que exige más presupuesto a los padres de la concertada y lo hace como en Cataluña en el 100 % de los casos, según esta Confederación, que asegura que la comunidad madrileña ha aumentado su precio un 6 % respecto al curso anterior.



En Andalucía, Galicia, Aragón y Comunidad Valenciana las cuotas mensuales son inferiores a 100 euros y existen casos con pagos "verdaderamente voluntarios".



El "Estudio de Precios de Colegios Concertados" fue realizado el pasado junio a través de una consultora externa (con la metodología "mystery shopper", contactando con los colegios haciéndose pasar por padres) e incluye algunas de las respuestas por escrito de los centros para este curso 2018-19, que a veces se entregan a los padres en un simple "post-it".



"Se están creando guetos en los centros concertados", ha criticado Camilo Jené, portavoz de la Ceapa, que ha anunciado que, por ejemplo, en Madrid se ha abierto un procedimiento administrativo para denunciar la obligación de los pagos.



La justificación de los pagos es diversa: horas de más respecto a los públicos, extraescolares, comedor obligatorio porque se incluyen otras actividades o insuficiente financiación de las administraciones.



"La estructura de precios no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario", ha recalcado el trabajo.



Así, en el 63 % de los casos es una cuota obligatoria, en el 9 % se dice que es voluntaria, en el 6 % es una opción flexible y en el 21 % se excluye de algunas actividades a los alumnos de familias que no pagan.



A la cuota base habría que añadirle, según centros, el comedor, la ruta, material escolar y otros que pueden sumar cerca de 500 euros al mes.



Se ha detectado asimismo que hay falta de transparencia en la documentación que los colegios entregan, en la justificación que realizan por esos pagos irregulares y en los porcentajes de los centros educativos que excluyen a los alumnos en caso de impago.



Cardenal cree que la Administración "promueve el copago" al no controlar el lucro por los servicios ligados a la enseñanza obligatoria de estos colegios ni se están adoptando medidas de control.



Asimismo, una "tendencia creciente" es la creación de fundaciones ligadas a la actividad de los coles y a las familias se les pide el pago de la cuota "supuestamente voluntaria" como si fuera una donación, ha enfatizado la Ceapa.