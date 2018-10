Nueva York refuerza la seguridad cuando detecta un artefacto a De Niro

Nueva York ha amanecido hoy con un incremento de la presencia policial y militar en zonas claves de la ciudad, como la estación Grand Central o edificios emblemáticos como el Rockefeller Center, en una jornada en la que la Policía ha detectado un nuevo artefacto, dirigido al actor Robert de Niro.



Según fuentes policiales citadas por medios locales, el paquete dirigido a un local propiedad de De Niro en el barrio neoyorquino de Tribeca es de características similares a las bombas caseras dirigidas a la cadena CNN, a Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros y otras personalidades del ámbito demócrata de Estados Unidos.

La policía interceptó también un nuevo paquete sospechoso dirigido a la residencia del exvicepresidente estadounidense, Joe Biden, en New Castle (Delaware), en lo que supone el noveno artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y a la cadena CNN en EEUU.



El paquete destinado a Biden fue encontrado en las instalaciones postales de New Castle, cerca de la casa del exvicepresidente bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama, según las autoridades policiales.



Un oficial de Policía dijo a The New York Times que el sobre y la etiqueta con la dirección impresa en el paquete enviado a De Niro eran similares a las de los otros paquetes y una radiografía mostró que contenía un dispositivo como las otras bombas de tubo o caseras.



El servicio postal de Estados Unidos registra imágenes del correo que llega a su sistema y los funcionarios están buscando desde anoche en esas imágenes para encontrar otros paquetes sospechosos, por lo que podrían detectarse más en las próximas horas.



El personal de seguridad de la empresa de De Niro descubrió el paquete alrededor de las 5 de esta mañana y llamó al Departamento de Policía de Nueva York, que retiraron el artefacto sobre las 6:30 y se llevó al Departamento de Policía en el Bronx para su eliminación.



El alcalde Bill de Blasio, de Nueva York, ya dijo ayer, tras las diversas bombas caseras detectadas, que se iban a reforzar la seguridad en la ciudad, lo que se ha podido apreciar de forma ostensible esta mañana, lo que ha llevado al Departamento de la Policía de Nueva York a pedir disculpas por los inconvenientes a través de las redes sociales.