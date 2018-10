Ejército israelí bombardea Gaza tras lanzamiento de cohete

El Ejército israelí bombardeó esta noche objetivos militares en la franja de Gaza tras el disparo poco antes de la medianoche de un cohete desde el enclave palestino contra su territorio.



"Esta noche, un cohete fue lanzado desde la franja de Gaza contra territorio israelí. En respuesta, hace poco, aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel golpearon ocho blancos militares en tres complejos de Hamás en la franja de Gaza", informó el Ejército en un comunicado poco después de las 4.00 am hora local (1.00 am GMT).



Entre los objetivo, se encontraban "un complejo militar en el norte de Gaza, un centro de entrenamiento y un almacén y centro de fabricación de armas en el sur de la franja", informa la nota castrense.



En esta, el Ejército considera al movimiento Hamás -que controla de facto el territorio y considerado grupo terrorista por Israel, la UE, EE.UU. y otros países- responsable de "todos los eventos que ocurran en Gaza y emanen de ella" y advierte que "sufrirá consecuencias por el terror que ha llevado a cabo contra civiles israelíes".



Además, resalta que el Ejército está preparado para "un gran abanico de escenarios".



Antes de la medianoche, saltaron las alarmas antiaéreas en las comunidades cercanas a Gaza de Eshkol y Merhavim.



Poco después, el Ejército anunciaba que se había activado el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que "lanzó un interceptor hacia el proyectil".



Según informó el Times of Israel, la Cúpula de Hierro no logró interceptar el cohete, que cayó en un campo abierto sin causar víctimas.



El incidente violento tiene lugar una semana después de que un cohete lanzado desde Gaza impactase en una vivienda en Bersheva (a 40 kilómetros) que quedó destrozada y del que logró salvarse una madre y sus tres hijos, a los que metió a toda prisa en un refugio antibombas al oír las alarmas.



Otro cohete cayó en el mar, cerca de la costa de Tel Aviv.



El Gabinete de Seguridad se reunió entonces de urgencia y decidió no iniciar una operación de envergadura contra Gaza al entender que el lanzamiento de cohetes -del que las milicias rechazaron ser responsables- podría haberse debido a un fallo, quizás a la caída de un rayo sobre un mecanismo que los activó.



Ayer, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, señaló que no cree en la posibilidad de un alto el fuego con Hamás, en el que trata de mediar El Cairo desde hace meses con apoyo de la ONU, e instó a llevar a cabo una operación militar dura contra el enclave costero palestino.