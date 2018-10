Bin Salman: el "incidente odioso" de Khashoggi no quedará impune

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, aseguró hoy que Arabia Saudí y Turquía están tomando todas las medidas para llevar ante la justicia a los autores del "odioso incidente" del periodista opositor saudí Jamal Khashoggi y que no habrá ninguna rotura de relaciones entre ambos países por este caso.



"Este incidente fue realmente doloroso para todos los saudíes. Y es doloroso para cada ser humano en el mundo, es un incidente odioso que no puede ser justificado", afirmó el príncipe heredero en la segunda sesión del principal foro inversor saudí que se celebra en Riad.



La traducción oficial en inglés del discurso utilizó el término "crimen" en lugar de la palabra "incidente", pronunciada en árabe por Bin Salman.



Éste dijo que están trabajando "en cooperación con el Gobierno turco" para finalizar la investigación y "presentar a los autores" del asesinato a los tribunales para que sean "juzgados".



"Sin duda, la cooperación actual con el Gobierno turco es única y muchos está intentando usar este doloroso asunto para crear una fractura", subrayó el heredero saudí.



"Eso nunca ocurrirá mientras que haya un rey que se llama Salman bin Abdulaziz, un príncipe heredero llamado Mohamed bin Salman y el presidente turco llamado Erdogan", agregó desatando los aplausos de los asistentes.



Bin Salman subió hoy al escenario junto al primer ministro libanés, Saad Hariri, y el príncipe heredero de Baréin, Salman bin Hamad al Jalifa, durante la última sesión del foro Future Investment Initiative (FII), conocido como el "Davos del desierto".



En su intervención el hombre fuerte del reino insistió en que la ruptura de las relaciones con Turquía "no va a ocurrir" y que van a "probar al mundo que los dos Gobiernos están cooperando para llevar a todos los autores a los tribunales y al final se verá la justicia. Esto es lo que puedo decir", dijo.



Es la primera vez que el heredero habla en público después de que Riad admitiese el pasado fin de semana de que el periodista opositor saudí murió en el consulado de su país en Estambul.



Su intervención se produce un día después de que el monarca saudí y su hijo heredero recibiesen al hijo y al hermano de Khashoggi en el palacio de Al Yamama, en Riad, para ofrecerle las condolencias por el asesinato del disidente.



A raíz de la muerte de Khashoggi, el foro económico, que termina mañana, ha sido boicoteado por numerosas figuras del mundo de la política y de los negocios, y varios Gobiernos han tomado ya medidas contra el reino a la espera de esclarecer el caso que ha suscitado una ola de indignación mundial.