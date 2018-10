El comité de empresa de Limasa se encierra en el Ayuntamiento

El comité de empresa de Limasa ha decidido encerrarse en el Ayuntamiento de Málaga después de mantener una reunión con el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, en la que abordaba las condiciones laborales de la plantilla, como la disputa en torno a los atrasos.

Tras la reunión, que culminó sobre las 20,30 horas, el alcalde de Málaga ha afirmado que a lo largo del encuentro "lo que sacamos la conclusión los que hemos estado del equipo de gobierno municipal es que han venido a este encuentro con el propósito de hacer lo que han hecho", en alusión al encierro, algo que el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha negado.

A juicio del alcalde, este planteamiento es "un error desde el punto de vista de la imagen que trasladan de una empresa que no tiene por qué tener conflictos", añadiendo, en este sentido, que respeta a la plantilla pero "el comité se equivoca en esta estrategia".

Sobre la reunión, el regidor ha dicho que ellos han planteado su disconformidad respecto a lo que la empresa ha trasladado en relación con la interpretación de las sentencias, que "como le hemos explicado responde a unos criterios de legalidad y defensa del interés general". "Estamos hablando de recursos de la ciudad", ha dicho, añadiendo que "hemos hecho una interpretación que supone reconocimiento de unos pagos de una cantidad de unos cuatro millones de euros en relación con la cifra total".

Ha añadido que "hemos dejado claro voluntad de abrir un periodo de negociación" para "cerrar un acuerdo que pudiera abordar, por ejemplo, reflexiones sobre los años 2016-2017-2018", sobre los cuales no había habido negociaciones, a diferencia de otros años. "La asesoría legal nos habla de la dificultad que tiene la interpretación de la sentencia y es una manera muy civilizada y normal de abordar el tema entre ellos y la empresa", ha opinado.

"Yo les he llamado a la responsabilidad", ha agregado, recordando que actualmente se está trabajando en un proceso que conduce a la municipalización, con los criterios de productividad. Por último, ha incidido en que la imagen del encierro "no es positiva". "Hemos dado una salida que es la posibilidad de reunión pero no ha sido aceptada", ha señalado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha explicado que han tomado la decisión por unanimidad de pasar la noche en el Ayuntamiento: "No podemos consentir que el Ayuntamiento y la empresa se siga riendo de la plantilla de Limasa" y más "cuando hay sentencias que nos dan la razón".

Sobre la reunión ha dicho que "nos ha defraudado" y "no podemos seguir en el continuo engaño". "No nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo que satisfaga a toda la plantilla", ha defendido Belmonte.