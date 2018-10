Detenido un profesor acusado de abusos a una alumna en Roquetas

El profesor británico detenido en noviembre del 2016 por abusar sexualmente de una alumna de 15 años a la que daba clase en un centro de enseñanza privado de Roquetas de Mar, fue arrestado el pasado viernes en Alemania por incumplir una orden de alejamiento respecto a dicha adolescente.



Soledad Balaguer, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería, dictó el pasado 18 de octubre una orden europea de detención por dicho delito y el de obstrucción a la justicia, que permitieron que el investigado fuese detenido por las autoridades policiales germanas en una estación de transportes de este país.



La orden recoge que el 27 de diciembre de 2017 se suspendió la prisión provisional que había sido decretada previamente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, acordándose entonces la prohibición para C.T. de aproximarse y comunicarse con la menor.



Sin embargo, en mayo de este año los padres de la adolescente denunciaron su desaparición y posteriormente comunicaron a la Guardia Civil que había regresado voluntariamente al domicilio familiar relatando que había estado con C.T.



Se llevó a cabo una investigación que confirmó que la menor "no ha dejado de comunicarse en este tiempo con el investigado" y que efectivamente estuvo con él el día 24 de mayo y los siguientes en Alicante y en el domicilio de éste en Aguadulce, Roquetas de Mar.



La víctima explicó además que C.T. la había estado "presionando" para que cambiase su versión de los hechos de cara al juicio que ha de celebrarse en la Audiencia Provincial de Almería por un delito continuado de abuso sexual, y que incluso se ponía "agresivo" con ella si se negaba a ello.



En concreto, la adolescente señaló que le había pedido que escribiera una carta "diciendo que todo lo que había dicho era mentira", que ella le había dicho que no podía hacerlo y que esto pasó a los dos meses de que el investigado abandonase la prisión".



Sin embargo, finalmente la menor escribió dicha carta y la llevó al despacho del letrado de C.T. porque éste le dijo que "si quería verlo tenía que llevarla, diciendo que era todo mentira (...) que lo haga por sus niños, que lo ayude".



La orden recoge además cómo desde el 29 de septiembre del 2018 el investigado ha "continuado enviado mensajes a través de Instagram a la muchacha.



De forma previa a estos hechos, unos días después de que C.T. abandonase la prisión, fue sorprendido en el aeropuerto de Faro (Portugal), donde iba a tomar un vuelo a Manchester (Reino Unido), pese a tener prohibido abandonar España, pero no fue detenido al no haber sido traducida al inglés esta orden.



Ya el 16 de octubre, y una vez la menor había desmentido el contenido de la carta en la que lo exculpaba, volvió a aproximarse a ella en Alemania, donde reside actualmente la adolescente, lo que provocó que se dictase la orden europea que finalmente ha permitido su detención.



Tras el arresto han aparecido nuevas pruebas relacionadas con el caso de abusos sexuales, por lo que el abogado de la acusación, Leopoldo Marfil, va a solicitar que se revoque el sumario de esta causa para incorporarlas, según ha confirmado a Efe el propio letrado.