Hallan un cadáver flotando en una playa de Casares en Málaga

El cuerpo sin vida de un hombre de raza blanca y de unos 50 años ha sido localizado flotando en la Playa Ancha en el municipio malagueño de Casares.



La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte y la identidad del fallecido, que según han indicado a Efe desde el Ayuntamiento del municipio, a simple vista no presentaba signos de violencia y no portaba ningún documento de identificación.



Los hechos ocurrieron este martes sobre a las 18.00 horas de la tarde, cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de la presencia de un cuerpo flotando que podía verse a algo más de cien metros de la costa, entre los términos de Casares y Manilva.



Cuando el operativo llegó al lugar, el cadáver ya se estaba en la orilla de la playa y no fue necesario movilizar medios marítimos para recuperarlo.



El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina de Legal de Málaga y ya se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la muerte y averiguar su identidad.