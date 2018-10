Una exposición rinde homenaje a Hernán Cortés, cronista pictórico

Un total de 75 cuadros de Hernán Cortes forman parte de la exposición retrospectiva que rinde homenaje al pintor gaditano, cronista pictórico del último medio siglo en España, en su ciudad natal.



Bajo el título "Cortés. Retrato y Estructura", la exposición conmemora el 40 aniversario de la primera gran exhibición individual de Cortés en su ciudad natal y repasa la trayectoria de un pintor que ha retratado a las grandes personalidades españolas del mundo de la política, la sociedad y la cultura, desde Rafael Alberti y Dámaso Alonso a los expresidentes Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero.

La exposición, que estará desde hoy y hasta el próximo 31 de enero en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, ofrece un recorrido minucioso por los trabajos del pintor gaditano, desde aquella primera gran muestra, cuando tenía 25 años, a su consolidación como artista de pulso propio, renovador del género del retrato y puente entre la tradición y la vanguardia.



"Algo que hay que entender es que un retrato es un cuadro. Se trata de crear un cuadro con las leyes pictóricas con la imagen de un ser humano", ha comentado hoy el artista en la presentación de la exposición.



Cortés ha señalado que el pintor de retratos "no elige al retratado, así que no puedo elegir a quién pintar".



"No es bueno ir con prejuicio y querer pintar a alguien en concreto", ha explicado el artista, que ha confesado que le gustaría retratar a su nieta y que, de entre todas las personalidades que ha pintado, le hizo "especial ilusión" captar a Jorge Guillén en Málaga cuando el poeta tenía 91 años.

Además de 75 de sus cuadros la muestra incluye tres vídeos en los que intervienen los escritores Rafael Argullol y Álvaro Pombo y la artista María Bisbal, así como una retroproyección sobre la vida del artista compuesta por un total de cuarenta imágenes.



Estos vídeos permiten acercarse a la personalidad y trayectoria de Hernán Cortes a través de una exposición que han organizado la Fundación Unicaja y la Fundación Telefónica y que tiene como comisarias a María Dolores Jiménez Blanco, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y a Beatriz Cordero, doctora en Historia del Arte.



Nacido en 1953, el pintor gaditano es miembro, entre otros, de la Real Academia Hispanoamericana, la Academia de Bellas Artes de Cádiz y el Real Patronato del Museo del Prado.



Entre sus principales trabajos, destacan las series encargadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, y el políptico con los siete retratos de los Padres de la Constitución.