Cronología del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, según Erdogan

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que el "salvaje asesinato" del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul fue "planificado", prometió que Ankara llegará al fondo de lo sucedido y propuso que se juzguen en Turquía a todos los implicados.



"El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue premeditado", declaró Erdogan en un discurso en el Parlamento en Ankara.



"Esta claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido", subrayó.



El mandatario señaló que la investigación de las autoridades turcas continúa y pidió que los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí en relación con el asesinato sean juzgados en Turquía.



"Hago una llamamiento al rey Salmán para que estas personas sean juzgadas en Estambul", afirmó Erdogan.



"El asesinato pudo haber ocurrido en el consulado, oficialmente territorio saudí, pero está en nuestro país. No puede ser ocultado por la inmunidad diplomática", declaró.



El mandatario describió detalles de la investigación turca que hasta ahora habían aparecido en la prensa como filtraciones anónimas, poniendo el acento en que fue un acto premeditado.



Erdogan confirmó que Khashoggi no abandonó el consulado y que la investigación policial se extiende a un bosque en el noroeste de la ciudad y al municipio de Yalova, en una provincia colindante a Estambul.



"La información y evidencias que tenemos indican que Jamal Khashoggi fue víctima de un salvaje asesinato. Ocultar semejante atrocidad dañaría la conciencia de toda la humanidad", declaró el presidente turco.



Y añadió: "Esperamos la misma sensibilidad de todos los implicados, especialmente de la administración de Arabia Saudí".



El líder turco también criticó la lentitud de la investigación del asesinato debido a la tardanza de los permisos de Riad que las autoridades turcas necesitan para poder acceder a las dependencias del consulado, bajo inmunidad diplomática.



Aunque el presidente turco dijo que no dudaba del rey saudí Salman bin Abdelaziz, propuso: "Una investigación tan crítica debe realizarla una delegación que sea justa y verdaderamente imparcial, y que no tenga el mínimo vínculo con lo sucedido".



Además, pidió a las autoridades saudíes que revelen dónde está el cadáver del periodista y exigió saber quién dio las órdenes del crimen.



"Por qué se reúnen 15 personas (saudíes) en Estambul el día del crimen, de quién reciben órdenes esas personas, por qué no se permite registrar el consulado de inmediato, sino días después, por qué se hacen declaraciones insostenibles sobre el asesinato, por qué no hay un cadáver hasta ahora", preguntó Erdogan.



"Todos, desde quien ordenó el asesinato hasta el ejecutor, deben responder para tranquilizar la conciencia de la humanidad", añadió.



El presidente turco apeló al rey saudí para pedir que se revele al identidad del supuesto "colaborador local" que ayudó, según la versión de Riad, a las autoridades consulares a deshacerse del cadáver de Khashoggi.



"Si es cierto lo que dicen de que entregaron el cuerpo a un colaborador local, ¿quién es ese colaborador? Estás obligado a revelar su identidad", dijo Erdogan.

Esta claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido", subrayó Erdogan, quien expuso la cronología de los hechos.



Viernes, 28 de septiembre:



- 11.50 hora local: Khashoggi acude al consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos para la boda con su prometida turca Hatice Cengiz. Tiene que volver otro día. Tras su visita, algunos empleados del consulado general saudí son enviados de urgencia a Arabia Saudí.



Lunes, 1 de octubre:



- 16.40 hora local: un grupo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en un aeropuerto de Estambul y se traslada al consulado saudí.



- El mismo día, un equipo del consulado realiza trabajos de reconocimiento en el bosque de Belgrado y en la región de Yalova (ambos cerca de Estambul)



Martes, 2 de octubre:



- 01.45 hora local de la madrugada: un segundo equipo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en Estambul y se aloja en un hotel.



- El mismo día llegan otros nueve saudíes, incluyendo generales, a bordo de un avión privado y son trasladados a otro hotel.



- El personal del consulado es retenido en una habitación, bajo el pretexto de una inspección. El personal de la residencia del cónsul general recibe el día libre con la misma explicación.



- Entre las 09.50 y 11.00 hora local: Los 15 saudíes se reúnen en el consulado de Estambul, a donde llegan por separado.



- El disco duro del sistema de cámaras de vigilancia del consulado es desmantelado.



- 11.50 hora local: Khashoggi recibe una llamada del consulado para confirmar su cita en el consulado ese mismo día.



- 13.08 hora local: después de haber vuelto ese mismo día de Londres, Khashoggi entra en el consulado saudí, dejando fuera a su prometida, Hatice Cengiz.



-17.50 hora local: Cengiz avisa a las autoridades turcas de que Khashoggi es retenido en el consulado o que algo le ha pasado allí. Unidades de la policía de Estambul inician una investigación y determinan que, según las cámaras de vigilancia del entorno de la zona, Khashoggi no ha abandonado el consulado.



-18.20 hora local: seis de los 15 saudíes identificados por la inteligencia turca abandonan el país en un avión privado.



-22.50 hora local: siete de los 15 saudíes salen del país a bordo de un avión privado.



-Un hombre que se hace pasar por Khashoggi, llevando su ropa, se pasea por las calles de Estambul, junto a otro saudí. Ambos salen de Turquía a bordo de un avión comercial el mismo día.