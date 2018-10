EE.UU. amenaza con fortalecer arsenal tras abandonar pacto con Rusia

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy de que reforzará el arsenal atómico del país, tras el anuncio el pasado fin de semana de su intención de abandonar el tratado de armas nucleares de rango medio (INF, en inglés), firmado con Rusia en 1987.



"Rusia no ha cumplido con el acuerdo. Hasta que la gente no entre en razón tenemos más dinero que nadie -de lejos- y nos fortaleceremos. Cuando lo hagan, entonces todos seremos inteligentes y pararemos", declaró el mandatario a un grupo de periodistas antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Houston (Texas).



Al ser preguntado sobre si sus palabras podían ser interpretadas como una amenaza a Moscú, Trump se mostró contundente: "Es una amenaza a quien tú quieras, y eso incluye a China e incluye a Rusia. Incluye a cualquiera que quiera jugar a ese juego. No puedes jugar conmigo a ese juego".



Trump hizo estas declaraciones después de anunciar el pasado fin de semana su intención de salirse del tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por sus siglas en inglés), que en su día supuso el primer paso en firme para comenzar a reducir los arsenales de armas atómicas de ambas potencias.



El Kremlin reaccionó hoy a través del portavoz presidencial, Dmitri Peskov, quien advirtió a Washington de que abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría hará que el mundo sea "más peligroso" ya que desatará una nueva carrera armamentista.



Trump, no obstante, fundamentó su decisión en que los rusos no han cumplido con el espíritu del acuerdo y lo han aprovechado para reforzar su músculo nuclear de forma ilegal.



"Estoy poniendo fin al acuerdo porque (los rusos) violaron el acuerdo", insistió el presidente.



Asimismo, un alto cargo estadounidense avisó hoy sobre la posibilidad de que Washington bloquee la prórroga del otro gran tratado nuclear con Rusia, el New Start, que se suscribió en 2010 y que expirará en 2021.