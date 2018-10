Trump afirma no estar "satisfecho" con explicaciones sobre Khashoggi

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que no está "satisfecho" con las explicaciones dadas por el gobierno saudí sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Turquía.



"No estoy satisfecho con lo que he escuchado" acerca de la muerte de Khashoggi, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir para Texas, donde participará en un acto de campaña junto con el senador republicano Ted Cruz.



El mandatario indicó que actualmente hay agentes de inteligencia estadounidenses "de alto nivel en Turquía" y que pronto se conocerán más detalles de lo ocurrido con el periodista saudí.



"Vamos a saber mucho más en los próximos dos días", agregó.



Khashoggi, exiliado desde 2017 en Washington, desapareció el 2 de octubre tras ingresar en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.



La Fiscalía General de Arabia Saudí aseguró el viernes que el periodista crítico con las autoridades murió durante una pelea en la legación diplomática, una conclusión que ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad internacional.



A pesar de que Trump ha dicho que adoptará la "respuesta" necesaria en caso de que se confirme que Khashoggi fue asesinado, hasta el momento el presidente ha respaldado a la corona real saudí y ha lamentado que este asunto pueda afectar a los lazos comerciales bilaterales.