Caminero pagará 20.000 euros y evitará la prisión por blanqueo

José Luis Pérez Caminero, actual director deportivo del Málaga y exfutbolista del Atlético de Madrid, ha acordado con la Fiscalía pagar cerca de 20.000 euros en concepto de multa por haber cometido un delito de blanqueo de capital procedente del narcotráfico, por lo que evitará ir a prisión.



Ese es el acuerdo al que han llegado las partes después de que Caminero admitiera los hechos y el fiscal rebajara de 4 años a 4 meses su petición de cárcel junto a una multa de 17.237 euros, por las dilaciones indebidas del caso y tras aplicarle el subtipo de imprudente en el delito de blanqueo de capitales.



No obstante, el representante legal del exfutbolista ha acordado también con el fiscal sustituir finalmente la pena de prisión por una multa de 2.400 euros, por lo que finalmente deberá abonar 19.637 euros.



José Luis Pérez Caminero se ha sentado hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otros 14 acusados, para los que el fiscal pedía en un principio cuatro años de prisión, excepto para los tres cabecillas de la trama, Eduardo H.J., Jorge B.H., Francisco D.S., para los que pedía seis años de cárcel.



Sin embargo, en la celebración del juicio, y tras admitir los hechos, todos los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.



De este modo, los tres cabecillas de la trama de blanqueo de capitales han aceptado una pena de prisión de 18 meses y una multa de 34.473 euros y el resto, al igual que el director deportivo, 4 meses de cárcel y una multa de 17.237 euros.



Según han apuntado fuentes jurídicas a la prensa, además de las dilaciones indebidas del caso, el fiscal habría rebajado las penas tras haber aplicado a una parte de los acusados, entre ellos Pérez Caminero, el subtipo de imprudente en el delito de blanqueo de capitales.



Una decisión que la Fiscalía habría justificado, han apuntado las mismas fuentes, en que los acusados no conocían el origen ilícito del dinero en la época en la que cometieron los hechos.



Por otro lado, los condenados, al igual que el exfutbolista, no irán a prisión, pues para una parte de ellos se ha dictado la sustitución de la pena de cárcel por multas y para otros se ha suspendido por trabajos a la comunidad en razón de su situación económica.



Los 15 acusados han admitido que formaron parte de esta trama en la que uno de los cabecillas, Eduardo H.J utilizaba una joyería, que él mismo regentaba en el madrileño distrito de Usera, como centro de recepción del dinero que unas organizaciones colombiana y mexicana obtenían del tráfico de cocaína.



El dinero era entregado en la joyería en billetes de pequeño valor (5, 10, 20 y 50 euros), y posteriormente los delincuentes lo retiraban del local y lo canjeaban en distintos lugares por otros de alto valor (100, 200 y 500 euros) para luego ser transportado al extranjero, principalmente a Colombia y a México.



Pérez Caminero fue detenido el 8 de junio de 2009 en la glorieta de Rubén Darío cuando en su vehículo transportaba 58.500 euros en billetes de 500 euros supuestamente procedentes de la trama.



Según exponía el fiscal en su escrito, tal y como ha admitido en el juicio Pérez Caminero, él exfutbolista contactaba "asiduamente" con otro de los líderes de la trama, Francisco D.S., con el propósito de realizar "tareas de canje" de billetes de pequeño valor por billetes de gran valor.



Francisco D.S. proporcionaba "con regularidad" al exfutbolista distintas cantidades de dinero para que las canjeara por billetes de 200 y 500 euros.



E incluso, en ocasiones, era el propio Pérez Caminero quien se ofrecía para hacer el canje. Así, ambos acordaron a finales de febrero y principios de marzo de 2009 canjear un total de 150.000 euros.



El dinero que fue intervenido por la Guardia Civil a los distintos implicados ascendió a 1.854.550 euros.