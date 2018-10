El PP-A presenta su campaña electoral contra "40 años de socialismo"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha presentado este domingo la campaña electoral de la formación popular de cara a las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre destacando que "el Partido Popular de Andalucía es la única garantía de cambio a 40 años de socialismo que no ha sabido corresponder a los andaluces".

En el acto, celebrado en El Puerto de Santa María, Moreno ha indicado que los andaluces "no se merecen otros cuatro años más de socialismo", y ha subrayado que la única "acción real de cambio" es el PP-A, ya que votar a otros partidos como Ciudadanos (Cs) o Adelante Andalucía "supone que la papeleta acabe al final en la urna del PSOE".

Para el dirigente popular, Andalucía es "un paraíso terrenal cargado de talentos, oportunidades y de riqueza, pero desgraciadamente el Gobierno socialista no ha sido capaz de sacarlo adelante".

"Los más mayores se acuerdan de que cuando llegaron los vientos de autonomía, los andaluces se movilizaron pensando que si tenemos una autonomía podremos salir del rincón en que nos han colocado los años del siglo XX, y que tuviéramos el progreso y el bienestar en empleo, en futuro y en ilusión", ha apuntado Moreno, quien ha reseñado que "cuatro décadas después de oportunidades a un solo partido, el PSOE, con todo ese capital y ese apoyo, ha sido incapaz de corresponder a Andalucía y de asumir el reto de poner Andalucía donde se merece, que es arriba con oportunidades de empleo y buenos servicios".

Continuando esa línea, el líder de los populares andaluces ha censurado que el PSOE "ha perdido la ilusión y la ambición por lo que uno representa", ya que ha asegurado que un presidente de la Junta "tiene que salir a morder, a sacar su tierra adelante y buscar oportunidades para sus paisanos".

Para Moreno, el PSOE ha perdido "algo que todavía es peor, y es el respeto a los andaluces y a Andalucía, al no preocuparse por ellos y no teniendo la sensibilidad de cuando hay un andaluz en una lista de espera sanitaria, cuando hay un andaluz que ve que su hijo pasa calor o frío en el colegio, cuando hay un andaluz con 53 ó 54 años y todas las mañanas se levanta desesperado por buscar una oportunidad laboral y no la encuentra, y cuando el dinero de los andaluces se ha utilizado para cosas que jamás ningún político debería permitir".

Por ello, ha subrayado que existe una "Andalucía silenciosa" que está diciendo basta a que "se juegue con nuestra tierra, a que los niños andaluces vayan a aulas prefabricadas, a que nos frían a impuestos, y que usen el dinero de todo en corruptelas".

En este aspecto, Moreno ha señalado que como candidato popular y líder de la oposición tiene la obligación de "defender a cientos de miles de andaluces de la soberbia, la impunidad y la irresponsabilidad del Gobierno andaluz de Susana Díaz", por lo que ha asegurado que estas próximas elecciones "son un referéndum que tienen que contestar los andaluces si quieren realmente seguir más de 40 años de socialismo en Andalucía con el mismo modelo de gestión educativa y sanitaria, con más de un millón de parados y con que nuestra tierra salga en las noticias por temas de corrupción".

"EL CAMBIO COMIENZA EN ANDALUCÍA"

Con todo, Moreno ha incidido en que la "única garantía de cambio en Andalucía es el PP", y que este cambio, además, es "importante para España, para que desde la Junta apoyar al presidente del PP nacional, Pablo Casado, para desalojar a ese 'okupa' que tenemos en la Moncloa, que entró por la puerta de atrás, y que en tres meses ha puesto en marcha un Gobierno en descomposición, y que está hiriendo la economía y el progreso de España".

Así, para el candidato popular, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha consentido que España está siendo gobernada desde una cárcel al arrodillarse ante los populistas de Podemos y los independentistas de Esquerra Republicana", por lo que la misión del PP "es evitarlo y no permitir cosas indignas como que un radical asuma el papel de presidente del Gobierno y visite a un encarcelado por querer romper España para hablar de presupuestos, cuando no tienen ni idea de necesidades como la llegada del AVE a Granada y a Almería o el corredor ferroviario de Algeciras-Bobadilla".

"TERROR" EN EL PSOE

De otra parte, Moreno ha asegurado que, ante "el compromiso real de cambio por que haya más empleo, más oportunidades, o por una revolución fiscal que pueda implantar un modelo competitivo como el de la Comunidad de Madrid, que supone el PP", los socialistas "están nerviosos".

"El socialismo está más nervioso que nunca ante la pérdida del gobierno de Andalucía, y esa es la razón por la que Díaz y Sánchez, que amiguitos del alma no son, se hacen carantoñas en un acto conjunto este pasado sábado, y la respuesta es que el PSOE está aterrado "porque se han dado cuenta de que pueden perder el Gobierno en Andalucía", ha abundado.

En ese aspecto, el dirigente popular ha señalado que "no hay nada imposible", y ha recordado que "si al final con mucho esfuerzo derrotamos a ETA o salimos de la última crisis económica cuando los pronósticos eran agoreros, eso demuestra que el PP-A puede hacer algo histórico y poner fin a las dañinas cuatro décadas de socialismo en Andalucía".

DOS CONDICIONES PARA EL CAMBIO

Por su parte, el alcalde de Vejer de la Frontera y líder en las listas del PP-A por la provincia de Cádiz, José Ortiz, ha señalado que en estas elecciones se dan "las dos condiciones que pueden suponer el cambio, como son que hay un gobierno que está haciendo las cosas mal y que haya una alternativa real de gobierno".

Así, Ortiz ha recalcado que el PSOE "no lo hace ni mal, sino fatal, con grandes déficit en el sistema sanitario con listas de esperas de hasta tres meses o con alumnos que pasan temperaturas indignas en las aulas" y que, por otro lado, "el PP-A supone una garantía auténtica de cambio, por lo que se dan las condiciones para que Juanma Moreno sea el próximo presidente de la Junta".

De su lado, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha asegurado que la llegada del PP es "necesaria" en Andalucía y "especialmente" en la provincia de Cádiz.

"Los gaditanos no merecen un gobierno cuya presidenta sólo venga a hacerse fotos a los astilleros de la Bahía de Cádiz y no se preocupe por la carga de trabajo de éstos tras la pérdida del quinto petrolero, ni tampoco merecen un gobierno que quite durante la mitad del año el helicóptero del 061 en la provincia poniendo en peligro la vida de los habitantes de la Sierra de Cádiz", ha apostillado.