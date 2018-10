Condena "drástica" de Merkel a la "muerte violenta" de Khashoggi

La canciller alemana, Angela Merkel, en un comunicado conjunto con su ministro de Exteriores, Heiko Maas, condenó "de la manera más drástica" la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Turquía.



"Condenamos el hecho de la manera más drástica. Esperamos transparencia de parte de Arabia Saudí con respecto a las circunstancias de la muerte. Los responsables tienen que ser llamados a rendir cuentas", dice el comunicado.



Merkel y Maas, además, consideran que las explicaciones dadas hasta ahora por Riad son insuficientes y expresan sus condolencias a la novia del periodista, a sus parientes y a sus amigos "cuyos temores se han visto tristemente confirmados".



Maas, además, dijo en declaraciones a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD) que tras la muerte de Khashoggi no hay base alguna para aprobar futuras exportaciones de armas a Arabia Saudí.



"No hay de momento una base que permita aprobar exportaciones de armas a Arabia Saudí", dijo Maas.



En los últimos meses ha habido críticas al Gobierno por haber aprobado envío de bienes militares a Riad.



La aprobación de exportaciones de armas no depende de Exteriores sino del Ministerio de Economía.



No obstante, Maas dijo que "en comparación con las solicitudes que ha habido las ventas de armas aprobadas han sido pocas".



Maas ha cancelado su participación en un congreso económico en Riad y dijo que tiene una "gran comprensión" hacia todos aquellos que se niegan a viajar actualmente a Arabia Saudí.