Londres acusa a Rusia de incumplir el tratado nuclear con EEUU

El Ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, afirmó que Rusia incumple el tratado de armas nucleares de rango medio al que quiere poner fin el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Es Rusia la que lo está incumpliendo y es Rusia la que necesita poner su casa en orden", dijo al diario "Financial Times" Williamson, que acusó al Kremlin de hacer "burla" del tratado, firmado en 1987 por el entonces presidente soviético Mijaíl Gorbachov y el estadounidense Ronald Reagan.



"Estados Unidos es, por supuesto, nuestro aliado cercano y duradero. Estaremos absolutamente comprometidos con Estados Unidos a la hora de enviar el mensaje claro de que Rusia debe respetar las obligaciones del tratado que firmó", agregó el ministro británico.



Williamson aseguró que el Gobierno británico "quiere que el tratado se siga manteniendo", pero piensa que "eso requiere que las dos partes lo cumplan y en este momento tenemos una parte que lo esta ignorando".



Trump ha anunciado su intención de romper el pacto, uno de los pasos clave que sirvió para poner fin a la tensión de la Guerra Fría, al entender que Moscú "ha violado el acuerdo" durante "muchos años".



"No vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y hagan armas y no se nos permita hacerlo (a nosotros)", afirmó el mandatario estadounidense.