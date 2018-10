Primer imputado por interferencia rusa en elecciones de EEUU en 2018

Una ciudadana rusa se convirtió en la primera acusada ante la Justicia estadounidense de tratar de interferir en las elecciones de EE.UU., a poco más de dos semanas de los comicios legislativos de 2018, informó hoy el Gobierno.



Elena Khusyaynova, una contable rusa de 44 años y residente en San Petersburgo, fue imputada hoy por un delito de conspiración para defraudar a EE.UU. por su supuesta participación en una estructura que financiaba y coordinaba anuncios y publicaciones en redes sociales.



La operación buscaba influir en las pasadas elecciones generales de 2016, en las que el presidente, Donald Trump, salió victorioso, y en los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.



De acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia, la acusación formal -que era confidencial hasta ahora- fue registrada en una corte federal en el estado de Virginia.



Presuntamente, Khusyaynova se encargó de la gestión financiera de la operaciones de un proyecto conocido como "Lakhta", incluyendo el manejo de documentos como gastos en activismo, anuncios en redes sociales, registro de dominios en internet y la compra de servidores digitales.



El proyecto gozó de un presupuesto de 35 millones de dólares entre enero de 2016 y junio de 2018, aunque solo una porción de estos fue destinada a EE.UU.



Según mensajes internos analizados por Washington, los miembros de "Lakhta" se referían a este proyecto como una "guerra de información contra Estados Unidos" y entre sus acciones se encuentra la creación de usuarios falsos en redes sociales.



Khusyaynova fue llevada ante las Justicia por autoridades federales comunes y no por la Fiscalía especial que investiga la presunta coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin para perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.



Sin embargo, el proyecto en cuestión, según EE.UU., estaba apoyado por empresas y oligarcas rusos que sí aparecen imputados en las averiguaciones que dirige el fiscal especial Robert Mueller.



Medios locales señalaron que la imputada no se encuentra bajo custodia de EE.UU.



Preguntado por periodistas, Trump negó cualquier tipo de nexo entre Khusyaynova y su campaña presidencial.



"No tuvo nada que ver con mi campaña. Todos los 'hackers', y todos los que ves (en las investigaciones), nada que ver con mi campaña", dijo el presidente.