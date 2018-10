Trump considera "creíble" la versión saudí sobre muerte de Khashoggi

El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró hoy "creíble" la versión ofrecida por Arabia Saudí sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi en una "pelea" en el consulado del reino en Estambul el pasado 2 de octubre.



Desde Arizona, Trump también dijo que la detención de 18 personas por parte de Riad supone un "buen primer paso".



El presidente estadounidense, además, afirmó que no cree que los líderes saudíes le hayan mentido en sus conversaciones de los últimos días y que preferiría que cualquier sanción contra el reino no incluyese la cancelación de contratos armamentísticos.



Antes, el presidente ya había dicho que el Congreso jugará un papel importante a la hora de determinar la respuesta de Estados Unidos a Riad por la muerte de Khashoggi.



No obstante, también dijo que esa decisión deberá tener en cuenta que el reino "es un país muy rico" con "compras e inversiones" comprometidas por un valor de 450.000 millones de dólares a EE.UU.



La Casa Blanca también emitió un comunicado hoy en el que expresó "tristeza" por la muerte del periodista saudí afincado en EE.UU.



"Estamos tristes de saber de la confirmación de la muerte de Khashoggi, y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, su prometida y sus amigos", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



Estados Unidos también anuncio que seguirá de cerca las distintas investigaciones internacionales "sobre este trágico incidente".



Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre tras ingresar en el consulado saudí en Estambul, donde tenía una cita para recoger documentos para casarse con su prometida.



Hoy, más de dos semanas después y con la presión internacional en aumento, Riad reconoció que Khashoggi murió en las dependencias consulares en una "pelea".



Medios turcos y estadounidenses, sin embargo, han informado de que Ankara tiene pruebas de que Khashoggi fue asesinado tras ingresar en el consulado por agentes saudíes cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, que habían viajado a Estambul horas antes.