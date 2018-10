Bolsonaro amplía ventaja frente a Haddad para comicios en Brasil

El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, con un 59 % de apoyo, amplió hoy su ventaja frente al progresista Fernando Haddad, quien cuenta con un 41 % de intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, según un nuevo sondeo divulgado hoy.



Bolsonaro, excapitán del Ejército, le saca una ventaja de 18 puntos porcentuales a su rival, lo que supone un aumento de dos puntos respecto a la anterior encuesta divulgada por la firma Datafolha.



En el anterior sondeo, publicado el pasado 10 de octubre, Bolsonaro tenía el 58 % de intención de voto, mientras que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) contaba con el 42 % de posibles sufragios.



Estos porcentajes no incluyen los blancos ni los nulos, por lo que teniendo en cuenta todos los sufragios Bolsonaro cuenta con un 50 % de intención de voto, frente al 35 % que obtendría Haddad.



En la primera vuelta de las elecciones, celebradas el pasado 7 de octubre, Bolsonaro ganó con un 46 % de votos, frente al 29 % de Haddad, y ambos candidatos protagonizarán la segunda vuelta en diez días.



El rechazo hacia Haddad superó el de Bolsonaro y, según la nueva encuesta Datafolha, el 54 % de los electores dice que no votaría por el candidato del PT bajo ninguna circunstancia, frente al 41 % que no lo haría por el militar.



Bolsanaro fue el candidato con mayor rechazo durante toda la primera vuelta de los comicios, pero consiguió revertir la situación en esta nueva fase de la contienda electoral.



El sondeo también cuestionó a los electores sobre la importancia de los debates de televisión, en los cuales el aspirante del Partidos Social Liberal (PSL) no ha participado desde que sufrió una puñalada el pasado 6 de septiembre durante un mitin.



Bolsonaro fue liberado por los doctores para participar en los debates, pero el presidente de su partido Gustavo Bebianno afirmó hoy que el ultraderechista no participará en ese tipo de encuentros.



El 67 % de los entrevistados consideró que los debates son muy "importantes", el 23 % admitió que podría modificar su voto a raíz del encuentro, mientras que el 73 % afirmó que Bolsonaro debería participar en ellos.



La encuesta de la firma Datafolha, contratada por la televisión Globo y el diario Folha de Sao Paulo, entrevistó a 9.137 lectores en 134 municipios entre el miércoles y jueves y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.