¿Es necesario contratar a profesionales en reformas?

Siempre que tenemos que hacer una reforma en casa, ya sea parcial o completa, viene a nuestra mente la posibilidad de hacerlo nosotros mismos para ahorrarnos costes o contratar a profesionales del sector. En www.quotatis.es llevan tiempo trabajando y poniendo en contacto a particulares con profesionales de la zona, pudiendo el cliente elegir aquel que más se adapte a sus características y necesidades.

¿De verdad necesitamos contratar a expertos del sector? Nosotros creemos que sí, y te dejamos una serie de opiniones por los que pensamos que deben ayudarte.

¿Por qué contratar a profesionales en reformas?

Lo más importante que debemos de tener en cuenta es que este tipo de empresas siempre se pondrá en contacto con nosotros. Gracias a su amplia experiencia podrá asesorarnos de la mejor manera posible y comentarnos cómo podemos realizar el proyecto que tenemos en mente. Así como decirnos si algo es inviable.

Por norma general, siempre firmaremos un contrato con ellos, donde la empresa contratada se hace responsable de la buena ejecución y podrá enseñarnos su documentación en caso de que así lo deseemos. También deberá estar reflejada la garantía, el tiempo que estaremos con ellos y el cubrimiento de gastos. No podemos olvidarnos de que deben de hacerse cargo en el caso de que necesitemos una licencia legal para empezar a realizar nuestra obra.

Su amplio conocimiento les obliga a estar siempre al día en cuanto a ayudas y subvenciones en la comunidad autónoma en la que vayan a ejercer su labor. En el caso de poder acogernos a una de ellas, serán ellos mismos quienes deberán suministrarnos los materiales necesarios.

Si no tenemos mucha idea sobre cómo proceder a realizar la reforma, ellos mismos pueden aconsejarnos sobre qué materiales van a utilizar y por qué es el mejor para nuestro caso. Siempre con el objetivo de que se cumplan los plazos que hayamos pactado.

En el caso de que, una vez comenzadas las obras necesites modificar una parte o no te guste cómo está quedando, siempre puedes dirigirte a la persona responsable para explicarle tu punto de vista o solucionar el problema.

Debemos de tener en cuenta el horario de trabajo y respetar sus tiempos de descanso. Lo importante es que cumplan con el tiempo pactado, mientras sea sí, no tenemos por qué preocuparnos.

Lo más normal es que empiecen temprano con el objetivo de molestar lo menos posible a los vecinos. Justo por este motivo no suelen trabajar fines de semana. Todo el mundo necesita un par de días de descanso.

Aunque existan empresas no profesionales que pueden hacer este trabajo, lo mejor es no optar por ellas. Responsabilidad civil no se hará cargo en caso de que exista algún problema con ellos debido a que no poseen la documentación necesaria y hemos sido nosotros mismos los que nos hemos decidido a contratarlos.

La mejor opción es contratar a una empresa líder en su sector que sepamos que tiene una trayectoria impoluta y cuente con prestigio. Así nos evitaremos problemas añadidos y quebraderos de cabeza.