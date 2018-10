Andalucía suma 500.000 pobres más tras una década perdida en la crisis

Más de tres millones de andaluces siguen en riesgo de pobreza, medio millón más que en 2008, tras una década perdida por una crisis que aún no se ha superado en Andalucía, según el último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), presentado hoy en Sevilla.



Este informe, que evalúa una decena de indicadores económicos y sociales, alerta de que 1,3 millones de andaluces, el 37,3 por ciento de la población, permanece en un situación de riesgo de pobreza, pues sus ingresos no alcanzan el 60 por ciento de la renta media.



Peor es la situación de medio millón de andaluces, el 9,2 por ciento de la población de la comunidad autónoma, la mayor tasa de España, cuyos ingresos ni siquiera llegan al 30 por ciento de la renta media, cifrada en 570 euros al mes- por lo que este informe los integra en el segmento de la pobreza severa.



En este segmento de pobreza extrema sobresale el colectivo de las viudas, ya que el 46 por ciento de ellas perciben una pensión que no alcanza estos 570 euros mensuales.



El 32,9 por ciento de todos los pensionistas andaluces se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, según este informe, correspondiente a los datos del ejercicio de 2017.



Aunque la mayoría de los indicadores de pobreza de este informe, basado en la denominada tasa AROPE, reflejan "modestas mejoras" con respecto a 2016, muchos de ellos siguen por debajo de los registrados en 2008, cuando comenzó una década perdida para Andalucía en términos económicos y sociales, en la que la pobreza "se ha cronificado" y ha consolidado importantes colectivos sociales refugiados en unos subsidios, que temen perder si vuelven a un mercado laboral precario, según el presidente de EAPN en Andalucía, Juan Reyes.



En su opinión, esta crisis, cuyo peor año fue 2015, cuando pudo "colapsar" el estado del bienestar, ha consolidado en Andalucía una pobreza "endémica, crónica y generacional", frente a la que Reyes reclama una renta básica "suficiente" y políticas que incentiven la reinserción laboral durante varias generaciones.



El informe de la EAPN dibuja una Andalucía "que sigue a la cabeza de un lacerante ránking estatal de la pobreza", con la tercera peor tasa AROPE de España, sólo por delante de Extremadura y Canarias, y diez puntos peor que la media española.



Los ingresos medios de un andaluz son 2.600 euros inferiores al promedio español y la pobreza afecta en mayor medida en Andalucía a colectivos como el de los menores de 18 años, de los que el 38,7 por ciento está en riesgo de pobreza y exclusión, 7,4 puntos por encima de la media española.



Andalucía también ocupa el tercer lugar en abandono escolar, con una tasa del 23,5 por ciento, sólo por detrás de Melilla y Baleares, y soporta el "alarmante" porcentaje del 21,4 por ciento de jóvenes que no estudian ni trabajan, así como una tasa de paro juvenil del 49,1 por ciento.



Este informe alerta también de la "pobreza laboral" que sufre la comunidad autónoma, con los salarios más bajos de España, junto a los de Extremadura, y soporta un treinta por ciento de asalariados cuyos ingresos no superan los 327 euros al mes, dada la precariedad y temporalidad de sus empleos.