Primark "se llueve" dos semanas después de su inauguración

La lluvia en Sevilla no siempre es una maravilla y, si no, que se lo pregunten a Primark, cuya tienda en el centro comercial Torre Sevilla, abierta hace apenas dos semanas, ya ha sufrido las consecuencias de los chaparrones intensos en la capital, lloviendo, literalmente, en el interior del establecimiento, aunque aseguran que las pérdidas no han sido significativas.

Así, la posible rotura o taponamiento de un sumidero del centro comercial de Torre Sevilla de Sevilla fue la causante de unas cuantiosas goteras durante la tarde del lunes en el interior del establecimiento de Primark.

Fuentes de Torre Sevilla han informado a Europa Press de que fruto de las intensas lluvias caídas en durante la jornada de la tarde en Sevilla, en torno a las 20,00 horas un sumidero podría haberse roto o taponado, lo que ha generado goteras en la citada tienda.

Así, las citadas fuentes han subrayado que, pese a que la incidencia no ha generado daños significativos en el comercio, los efectivos están trabajando para solventar el posible daño o taponamiento.