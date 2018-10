May traslada a Sturgeon que acuerdo del "brexit" todavía "es posible

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, trasladó hoy en una reunión a la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, que en su opinión "todavía es posible" alcanzar un acuerdo con Bruselas sobre el "brexit".



"La primera ministra habló sobre los progresos reales que se han hecho en las últimas semanas, tanto en el acuerdo sobre las condiciones de salida como en la declaración política sobre la futura relación", afirmó tras el encuentro en un comunicado un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May.



May "puso al corriente" a la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) sobre "los asuntos que aún quedan por resolver" en relación a la cláusula de seguridad que Bruselas y Londres quieren acordar para evitar una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.



La primera ministra "enfatizó que cree que un acuerdo negociado es el mejor escenario tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido y que el pacto todavía es posible", agregó el portavoz de Downing Street.



Sturgeon, por su parte, apostó en un discurso pronunciado en la Academia Real de las Artes de Londres por extender las negociaciones con Bruselas más allá del 29 de marzo, la fecha límite marcada por el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que el Reino Unido permanezca en la UE.



La ministra principal escocesa advirtió de que si el Gobierno británico regresa de Bruselas con un "mal acuerdo", o uno "poco detallado", el SNP votará en contra de ese texto en la Cámara de los Comunes.