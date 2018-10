La falta de comunicación familiar, barrera para combatir el bullying

La falta de comunicación familiar es una barrera para combatir el bullying, según han coincidido en destacar los asistentes al evento '#QuéTalEnElCole, celebrado este lunes 15 de octubre en la sede corporativa de Repsol en Madrid, en el que expertos, psicólogos, padres y profesores han contado sus experiencias para concienciar, prevenir y abordar el bullying.

Así, durante el acto se han compartido consejos para prevenir, detectar y abordar el acoso escolar, poder identificar si un hijo está siendo víctima de bullying o si, por el contrario, se trata del acosador. Para ello, una de las principales barreras que hay que sortear es conseguir que los hijos se abran y mantener un diálogo en torno al tema, como han coincidido en señalar.

Este evento forma parte de la campaña de sensibilización #QuéTalEnElCole, un proyecto de Repsol que se despliega en diferentes acciones de divulgación y soportes de difusión como punto de encuentro y diálogo.

La nueva campaña pone el foco en la comunicación con los padres, y se suma a la ya iniciada en 2017, cuando la compañía lanzó Stop Bullying: un proyecto que ponía el foco en el vínculo entre profesores y alumnos como una de las estrategias más efectivas contra el acoso escolar, y en la que participaron 1.200 alumnos y más de 50 colegios de España.

En esta ocasión, a la convocatoria #QuéTalEnElCole han asistido colegios, asociaciones de padres y madres, alumnos, entidades en pro de la infancia y adolescencia, y ha contado con la participación de Patricia Ramírez, nombrada recientemente como la psicóloga más influyente en España y experta en comunicación entre padres e hijos, que ha dado las claves para afrontar el bullying dentro de casa.

Como ha destacado en su intervención, "casi más de la mitad de los padres reconoce que existe falta de diálogo" y ha destacado que "la mayoría de las familias no saben cómo actuar ante un caso de acoso escolar" por lo que ha abogado por "identificar cambios emocionales, transmitir seguridad, en caso ningunear sus emociones y no decir 'que son tonterías'" como "primeros pasos para iniciar el diálogo" ya que, a su juicio, "lo importante es trasmitir a los hijos que 'no están solos', que lo compartan con la gente que le quiere".

En caso de que el menor sea un acosador, Ramírez ha indicado que "de entrada no se debe quitar importancia al momento". "Se debe escuchar al colegio, al profesor y al hijo sin perder los nervios, y no culpar a otros, sino investigar el porqué. Además, es importante prestar ayuda al menor para solucionar su problema. Hay que pedirle que pida perdón y repare el daño. Y solicitar ayuda a un profesional para que enseñe a tu hijo a relacionarse con iguales desde la asertividad y el respeto, sin agresividad", ha apostillado.

También ha asistido Pedro García, exjugador de waterpolo y presentador del programa 'Hermano mayor', que ha abordado el perfil del acosador; Christian Gálvez, presentador de televisión y autor de varios libros sobre Leonardo da Vinci, en los que descubre cómo el genio sufrió acoso de pequeño; Miriam Fernández, actriz y cantante con parálisis cerebral, que ha mostrado el lado más humano de la superación y su experiencia como víctima de bullying, y Jorge Flores, fundador de Pantallas Amigas, con más de 120.000 seguidores en YouTube, que ha dado consejos sobre ciberbullying.

Según datos del Centro Reina Sofía, existen muchos tipos de acoso: la mayor parte de ellos, casi el 80%, son psicológicos. Además, el 71,3% de los alumnos declara haber sido testigo de algún acto de violencia escolar, mayoritariamente en el patio (60,5%), seguido de los alrededores del centro (52,7%). Entre los testigos de un episodio de violencia, el 37,7% dice intervenir para mediar en el conflicto, mientras que un 28,5% confiesa no hacer nada (sujeto pasivo). Precisamente, ser sujeto pasivo aumenta el riesgo a sufrir bulliyng.

El acoso escolar o bullying se cobra la vida de 200.000 jóvenes y niños de 6 a 21 años cada año en el mundo, según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud, junto a la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. Según este mismo informe, dentro de la Unión Europea, hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying.