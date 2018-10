El Govern balear asegura que "no se parará de buscar al menor"

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha asegurado este domingo en el puesto de mando de Sant Llorenç que "no se parará de buscar al menor" en los próximos días si no pudiesen localizarlo durante el operativo de hoy por las "dificultades meteorológicas" que no dejan practicar a las embarcaciones.

"Enseguida que los barcos se puedan reanudar, el trabajo en el mar continuará. La búsqueda de este domingo se realiza con medios especializados que pueden determinar con cálculos matemáticos la zona exacta en la que estaría el menor en función de cómo va la marea, cómo han ido transcurriendo los días o en función del piso donde vivía el menor. No vamos a dejar de buscarlo si no se encontrase durante este domingo", ha matizado la consellera en declaraciones a los medios.

Asimismo, Cladera ha informado que el operativo de búsqueda de este domingo lo forman 300 efectivos, la mayoría en las labores de localización del menor desaparecido a consecuencia de las inundaciones catastróficas del pasado martes en Sant Llorenç.

De éstos, 100 efectivos se encuentran restableciendo las entradas de la localidad y "ayudando a recuperar la normalidad de Sant Llorenç".

DIFICULTADES METEOROLÓGICAS

La consellera ha destacado que a primera hora dos embarcaciones y dos helicópteros de la Guardia Civil y una embarcación y helicóptero de Salvamento Marítimo han trabajado a lo largo de esta mañana en dos puntos del torrente que se desbordó, tanto en Sant Llorenç, como en Son Carrió.

Sin embargo, la búsqueda por mar se ha detenido a consecuencia de las "dificultades meteorológicas", ha asegurado Cladera, que ha añadido que la activación del nivel naranja por las condiciones meteorológicas adversas que se están registrando en la isla, "va a dificultar la búsqueda".

Hasta ahora, Cladera ha informado que el equipo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han podido trabajar en la línea costera del torrente, pero que tienen previsto, cuando reanuden la búsqueda, alcanzar una distancia de ocho millas (unos 14 kilómetros) mar adentro.

RECAUDACIONES ECONÓMICAS PARA LOS AFECTADOS

La consellera de Hacienda ha recordado que el Ayuntamiento de Sant Llorenç ha abierto dos cuentas para donaciones económicas para los afectados de la localidad, y ha especificado que hasta ahora han recaudado cerca de 180.000 euros.

Así, aquellos interesados pueden hacer sus aportaciones en la cuenta de Bankia: ES41 2038 6579 8360 0067 5091 (Ayudas por el pueblo de Sant Llorenç des Cardassar) o bien en la Caixa ES 86 2100 0161 8802 0018 8265 .

A su vez, Cladera ha hecho un llamamiento a la "solidaridad económica", más que a la material o humana, para que las cuantías recaudadas sean destinadas a las familias del municipio. En este sentido, desde el Servicio de Emergencias 112 de Baleares han destacado que la Guardia Civil ha asegurado que "no hay ninguna iniciativa oficial de recogida de donaciones casa por casa".

Por otra parte, la oficina técnica de evaluación "ya está trabajando en la evaluación de los daños" provocados por las inundaciones, según la consellera.

En este caso, ha precisado que se van a instrumentalizar unas ayudas autonómicas y locales en función de los daños estimados. "Aunque las del estado ya están decretadas, todavía se está trabajando para conseguir unas ayudas de emergencia social para las familias", ha informado Cladera, que ha su vez ha matizado que en los próximos días este tema "se aclarará" después de las reuniones prevista con las administraciones.