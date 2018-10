"Incremento espectacular" en diligencias por siniestralidad laboral

La Fiscalía Provincial de Córdoba señala que, a lo largo del pasado año 2017, se ha registrado "un incremento espectacular" en el número de "diligencias previas incoadas en el último año" en materia de siniestralidad laboral, "pues si en 2016 fueron 694, en el año 2017 pasaron a ser 1.208", al haberse ejercido un mayor control en este ámbito.

Así se expone en la memoria anual del Ministerio Público referida a 2017, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que la fiscal delegada de la Sección de Siniestralidad Laboral, María Ángeles Rojas, explica que "el mencionado incremento no se debe a una mayor siniestralidad, sino a que se ha realizado un control más exhaustivo de las (diligencias) incoadas en los partidos judiciales de la provincia, al haberse especificado ya en la mayoría de las ocasiones el carácter laboral de la lesión producida".

Así, de las cifras recogidas en la memoria "se comprueba que predominan las lesiones laborales de carácter leve, continuando en fase de diligencias previas 13 de ellas (cuatro más que el año anterior) y dos por homicidio imprudente".

En todo caso, desde la Fiscalía se recuerda que "la mayoría de las investigaciones no pueden concluirse antes de los seis meses señalados" por la Ley, y "son varios los factores que provocan el exceso del plazo legalmente marcado, como la concreción de las lesiones sufridas y su periodo de sanidad, la concurrencia de varios informes periciales sobre el particular, y numerosas declaraciones de peritos o testigos que en muchas ocasiones no residen en el partido judicial del lugar de los hechos, por lo que en la mayoría de los supuestos se exige la declaración de estas causas como complejas".

Tanto es así que, por prevención, el Ministerio Público solicita la declaración de complejidad "desde el mismo momento en que tiene conocimiento de la incoación de unas diligencias previas por siniestralidad laboral".

Respecto de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía, su número se ha mantenido, pues se han incoado 70 durante 2017, solo una menos que en 2016, si bien, "se ha mantenido la tendencia al alza de los escritos de acusación, puesto que se han formulado en 2017 nueve calificaciones frente a las siete del año anterior, habiéndose dictado cuatro sentencias del Juzgado de lo Penal, todas condenatorias, frente a las diez del año pasado".

TRABAJADORES EXTRANJEROS

Por otro lado, la Fiscalía de Córdoba indica en su memoria, respecto a delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, que, al igual que ocurrió en 2016, "la mayoría de los procedimientos incoados lo han sido por contratación de trabajadores extranjeros en el sector de la hostelería, teniendo especial incidencia la contratación de trabajadores pakistaníes en locales donde se cocinan kebabs".

Sin embargo, "no se ha llegado a acreditar, en la mayoría de estos supuestos, la contratación en condiciones perjudiciales o restrictivas de los derechos que les son legal o convencionalmente reconocidos".

De este modo, "en todos estos casos existían trabajadores que no se hallaban dados de alta en Seguridad Social y algunos de ellos no tenían autorización de trabajo, si bien se trataba de empresas con menos de cinco trabajadores, en algunos casos y, en todo caso, con no más de diez, por lo que tampoco resultó aplicable el tipo penal del artículo 311 introducido por la Ley Orgánica 7/2012, en materia de Transparencia y lucha contra el fraude fiscal y contra la Seguridad Social".