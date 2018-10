El Congreso da el primer paso para elaborar su Plan de Igualdad

Once años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el Congreso ha dado el primer paso para poner en marcha el Plan de Igualdad que esta norma exige para las empresa españolas de más de 250 empleados. La Cámara ha adjudicado esta semana a la empresa 'Concilia2' el contrato para elaborar e implantar este plan que, según el calendario previsto, debería estar listo antes de que acabe 2018.

Se trata de un contrato menor (inferior a 50.000 euros) al optaban tres empresas y que finalmente se ha adjudicado a ' Concilia2' por

13.900 euros (IVA no incluido), según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Fue en abril de 2017 cuando Ciudadanos denunció que el Congreso incumplía la Ley de Igualdad por no contar con un plan específico en la materia. Para analizar la situación, en octubre del año pasado se creó un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta segunda de este órgano, Micaela Navarro (PSOE), y formado por la secretaria primera, Alicia Sánchez-Camacho (PP), el secretario tercero, Marcelo Expósito (En Comú), y la secretaria cuarta, Patricia Reyes (Ciudadanos), iniciaron la actividad.

Un año después se ha adjudicado el contrato para su elaboración y el primer paso, según el plan de trabajo presentado por la empresa, será crear de un Comité Permanente de Igualdad que se "se responsabilice de la coordinación y ejecución de las actividades" que se vayan realizando.

Este grupo recibirá formación básica en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que se tratarán puntos como las dificultades de acceso al empleo de las mujeres, cómo actuar ante casos de acoso, el lenguaje sexista, el análisis de información desde la perspectiva de género o la legislación vigente en esta materia. Serán cursos presenciales y los miembros del comité deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación.

Además, la empresa elaborará un diagnóstico de situación de la plantilla que trabaja en el Congreso con cuestionarios específicos para cada departamento con el objetivo de detectar los principales problemas y necesidades y poder definir objetivos y elaborar propuestas de mejora.

Aún así, 'Concialia2' ya señala como finalidad de este Plan la prevención de las discriminaciones de acceso al empleo, la reducción de desigualdades en la carrera profesional, la promoción del uso del lenguaje inclusivo, la protección ante el acoso y la violencia de género y la conciliación de la vida personal y laboral.

FORMACIÓN PARA TODA LA PLANTILLA

Para todas estas medidas, la empresa propone actuaciones como un protocolo de selección y contratación con perspectiva de género, así como un plan de formación en este sentido; analizar los criterios empleados para la aplicación de complementos salariales y para detectar posibles desigualdades; elaborar una guía de conciliación para el Congreso o fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres de la plantilla.

Además, los trabajadores recibirán formación y deberán participar en jornadas de sensibilización según las necesidades detectadas en las encuestas. A todos ellos se les presentarán los resultados del Plan de Igualdad para que conozcan la situación de la institución en la que trabajan.

"El documento final contendrá un modelo de seguimiento y evaluación, a través de fichas e indicadores para que posteriormente la Comisión de Igualdad, periódicamente, pueda comprobar el grado de implementación y evaluar los resultados obtenidos, efectuando así un óptimo desarrollo del plan", explica la empresa.

APENAS HAY MULTAS

Todo este proceso tendrá un coste de 13.900 euros (IVA no incluido), que se desglosa en 6.900 euros de la elaboración del diagnóstico, 4.250 euros del diseño del Plan de Igualdad y 2.750 euros por la implantación de medidas.

La Ley de Igualdad establece multas de entre 6.251 y 187.515 euros a las empresas de más de 250 empleados que no tengan un Plan de Igualdad, como es el caso del Congreso, pero estas sanciones apenas se aplican porque el ministerio del ramo, responsable de esta materia, no hace inspecciones. De hecho, según un estudio realizado por la consultora Leialta el año pasado, el 90% de estas empresas no aplica ni fomenta medidas de igualdad y conciliación.