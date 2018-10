Archivada la causa contra 29 activistas que saltaron a Las Ventas

Un juzgado de Madrid ha sobreseído provisionalmente la causa contra 29 activistas antitaurinos que se arrojaron al ruedo de la plaza de Las Ventas el 13 de agosto de 2017 y que estaban acusados de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.



La Fiscalía solicitó a la jueza del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, María Concepción Jerez García, el archivo provisional de las actuaciones y no abrir juicio oral en virtud del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso EFE.



Este artículo fija la posibilidad del sobreseimiento provisional si tanto el Ministerio Fiscal como el acusador particular lo piden en determinados supuestos.



Según los activistas antitaurinos, la condena de prisión por una acción pacífica en contra de la tauromaquia, "hubiese sido un posicionamiento claro a favor de quienes torturan animales por diversión impunemente en este país".



Este archivo se suma a otros catorce anteriores por diferentes saltos al ruedo en España, por lo que esperan que quede "claro de una vez" que defender a los animales ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y de forma pacífica "no es un delito", según han explicado a EFE.



"El siguiente paso que debe dar este país es endurecer las leyes que permiten la tortura y el maltrato animal, y hasta que ese día llegue, nosotros seguiremos saltándonolas para que esta sociedad entienda que esas leyes no encajan. Tauromaquia abolición", concluyen.



Oscar Del Castillo, fundador del Gladiadores por la Paz ha declarado a Efe que "se ha hecho justicia para nosotros, pero ya es hora de que se haga justicia para los animales".



Por último, la abogada Felisa Fernández Rojo ha subrayado que es "injusto que se trate como delincuentes a unas personas que luchan por hacer de este mundo, un mundo mejor para los animales".