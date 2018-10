Díaz: Sánchez no permitirá que se ponga en peligro la unidad de España

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado hoy convencida de que Pedro Sánchez no va a permitir "chantajes" de nadie que pongan "en peligro" la unidad de España, y ha apostillado: "No creo que exista en estos momentos ninguna alianza con partidos que estén quebrando la unidad de este país".



"Estoy convencida de que Pedro va a defender el orden constitucional y la unidad de este país", ha dicho en una entrevista con Carlos Herrera en la Cope, al ser preguntada sobre las alianzas con partidos independentistas, sobre lo que ha señalado que "habrá momentos en los que esté de acuerdo y otros que no, y todo el mundo sabe -ha recalcado- que cuando no estoy de acuerdo levanto la voz".



Ha incidido en que lo que hay en estos momentos es una minoría parlamentaria, que es "distinto", y ha agregado que sería "mucho más fácil" de gestionar la política hasta las próximas elecciones generales "si hubiera altura de miras por parte del PP y de Ciudadanos".



"Llegar, al menos, a acuerdos que fueran buenos para España y después, cuando lleguen las elecciones, que cada uno defienda la posición que quiera", ha defendido Díaz tras lamentar que "aquí está todo el mundo en el tacticismo y en la política de bloques".



Ha pedido, en este sentido, que esta situación no "eclipse" la campaña electoral en Andalucía, pues lo que ha pretendido al adelantar los comicios al 2 de diciembre es que haya un debate "con acento andaluz".



Ha eludido pronunciarse sobre si Pedro Sánchez debe convocar las elecciones generales, una decisión que va "a respetar" porque es "su prerrogativa".



Interpelada sobre los acuerdos a los que pueda llegar el Gobierno de la nación con la Generalitat de Cataluña y con los partidos independentistas, ha recordado que el PSOE sólo tiene 84 escaños y así es "muy difícil" gobernar.



"(Pedro Sánchez) tiene voluntad, tiene ganas, pero es cierto que la aritmética parlamentaria es la que es", ha señalado la presidenta de la Junta, que se ha mostrado segura de que cuando no pueda llegar a acuerdos "utilizará la prerrogativa de convocar a las urnas".



Ha confesado, en este sentido, que echa "en falta" que los partidos que "dicen llamarse constitucionalistas" no pongan "a la hora de la verdad, los intereses de España por delante de la táctica electoral y de las cuentas de cara a las futuras elecciones generales".



"Yo no estoy en esa política de bloques, todo el mundo conoce cuales son para mí los elementos fundamentales en la interlocución: el respeto a la Constitución y que se garantice la igualdad en la financiación; ahí están mis límites", ha resumido.



Según Díaz, esa es la diferencia entre "sentirse patriota y ser patriota sólo para envolverse en banderas y darse golpes de pecho".