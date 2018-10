Los colegios han perdido desde 2012 más del 30% de presupuesto

El presupuesto para el funcionamiento de los centros educativos ha disminuido más de un 30% desde el inicio de la crisis económica, según el sindicato CGT. Ésa es la razón por la que los colegios se ven obligados a pedir a los padres de los niños que lleven folios, papel higiénico y hasta dinero. Aunque no sea legal, como ha reconocido el Gobierno andaluz.

La limitación presupuestaria de los centros no es un problema nuevo. Pero la situación ha llegado a ser asfixiante para muchos colegios, según explica el secretario general de Enseñanza de CGT-Sevilla, Daniel Fernández.

La Junta mantiene que las partidas para el funcionamiento de los colegios ha subido, desde 2015, 17 millones de euros, hasta situarse este último año en torno a los 100 millones. CGT no discute la cifra. Pero señala que antes de que comenzara la crisis el presupuesto que la Junta destinaba a este fin era mucho más elevado. "Aunque la crisis empezó antes, los recortes más gordos vinieron en 2012", recuerda Fernández.

"Los centros están ahogados, a muchos les cuesta llegar a final de mes". Los 100 millones de euros que la Junta destina al funcionamiento de los centros educativos se reparten entre los alrededor de 6.000 centros públicos y concertados.

La cuenta es sencilla: De media, cada centro dispone este curso de unos 16.000 euros, con los que ha de hacer frente a las facturas de electricidad, por ejemplo, y pagar los gastos que genere la calefacción en invierno. También tiene que hacerse cargo de pequeñas reparaciones en el centro. Aunque en esto, según el sindicalista, hay mucha picaresca por parte de la Junta.

"A veces los problemas se producen a causa de la antigüedad del centro, y en esos casos, depende de la envergadura de la reparación, debería hacerse cargo la Administración", apunta. "Si el Ayuntamiento es del PSOE, a lo mejor la Diputación echa un cable para que se arreglen los desperfectos", pero si no, los tiene que pagar el colegio, porque la Junta no da dinero.

Y, por supuesto, con el presupuesto de que disponen para el funcionamiento del centro, los colegios han de costear también el material de papelería, incluidos los folios, o los artículos relacionados con el aseo, como el papel higiénico o el jabón de manos. Pero el presupuesto es el que es. La Junta admite que no se puede pedir a los padres los suministros. Pero no pone los medios.

"La Junta no puede decir que no tiene constancia"

"La Junta no puede decir que no tiene constancia. Yo mismo saqué el tema en el Consejo Escolar Provincial que celebramos el curso pasado. Y a la delegada de Educación se le cambió la cara cuando saqué un rollo de papel higiénico y lo puse sobre la mesa".

Estas palabras son de Daniel Fernández, secretario general de Enseñanza de CGT-Sevilla. El sindicalista entiende que los padres se ven obligados por las circunstancias a llevar los folios o lo que le pidan en los centros donde estudian sus hijos.

"En Secundaria no ocurre tanto, porque los niños ya son mayores. Pero cuando los hijos son chicos... ¿Cómo le explicas a tu hijo que él no va a llevar folios o no va a llevar un rollo de papel higiénico, cuando sus compañeros lo llevan? El crío no se quiere señalar en la clase y los padres no quieren que sus hijos pasen un mal rato o que se aguanten la necesidad de ir al baño por no pedir al maestro el papel higiénico que su padre no ha querido que llevara. Es normal que los padres terminen entrando por el aro".

Para el sindicalista, en el fondo, esta situación obedece a una estrategia de desmantelamiento progresivo de la educación pública.