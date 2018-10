Gibraltar ve "positivo" el nuevo enfoque de España frente al Brexit

Gibraltar ha reivindicado este martes ante Naciones Unidas su derecho a la autodeterminación pero dijo acoger el nuevo "enfoque positivo basado en el diálogo y la cooperación" de España ante los retos que admite que le plantea el brexit.

Así lo expresó el viceprimer ministro principal de Gibraltar, el liberal Joseph John García, en su discurso ante la comisión cuarta de la Asamblea General de la ONU sobre Política Especial y Descolonización, donde aseguró estar "listo para comprometerse con una base constructiva".

"El Gobierno de Gibraltar acoge el enfoque positivo, basado en el diálogo y la cooperación, en lugar del enfoque del pasado, de conflicto y confrontación. Esto se reflejó en las palabras del presidente de España antes de la Asamblea General en septiembre", sostuvo el político.

Según García, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "habló de una nueva relación": "Una, una vez hayamos abandonado la Unión Europea, que traerá prosperidad a los gibraltareños y a España".

No obstante, matizó que ese enfoque "no se ha filtrado aún en todas las partes de la Administración española".

La intervención de Gibraltar ante la ONU, que encabezaba en los últimos años su ministro principal, Fabian Picardo, incluyó duras críticas a la ONU, a la que acusó de responder con un "silencio ensordecedor" a su petición de que se la elimine de la lista de territorios no autónomos y de "no querer trabajar" en ese sentido.

"La respuesta está en una gran contradicción: España se queja de que (Gibraltar) es una colonia, cuando su actitud desfasada es precisamente lo que ha causado el estancamiento del proceso de descolonización y que permanezca en la lista", afirmó.

García recordó que el año que viene se cumplirá medio siglo desde que el dictador español Francisco Franco ordenó el cierre de la frontera y denunció que, pese al fin del régimen, la misma sigue siendo un "arma política", con controles por parte de España.

Asimismo, recalcó que la salida de Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea supondrá un "reto no solo para Gibraltar, sino para la región vecina de España", por lo que ambas deben "asegurar" en el proceso "que la gente no sufre".

En la jornada de hoy finalmente no pudo intervenir el representante del Gobierno del Reino Unido puesto que el embajador español en la ONU, Agustín Santos, pidió aplazar el debate hasta mañana por falta de traductores, una cuestión de procedimiento en defensa del multilingüismo que ocurre de vez en cuando.

Nuevo enfoque

España ha vuelto hoy a rechazar ante la ONU la existencia "de la última colonia en Europa", Gibraltar, un territorio que debido al Brexit decidido en el Reino Unido le "aboca a una nueva relación" con la Unión Europea que "debe pasar inevitablemente por España", su única frontera

Así lo ha dicho el embajador español ante la ONU, Agustín Santos, en la comisión cuarta de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Política Especial y Descolonización, en donde recordó que Gibraltar "sigue siendo un vestigio del absolutismo enclavado en el continente europeo" que lesiona la integridad territorial española".



Tras recordar que "España nunca ha aceptado esta ocupación británica en contravención del derecho internacional ni lo hará jamás", Santos dijo pensar ahora sobre todo en los españoles del Campo de Gibraltar, comarca vecina al Peñón.



"La circunstancia histórica del brexit aboca a una nueva relación entre la Unión Europea y Gibraltar, que debe pasar inevitablemente por España", dijo al respecto.



Tal como expresó Santos, el deseo de España es que "esta nueva relación genere prosperidad y beneficie a toda la región del Campo de Gibraltar", pues son sus habitantes "los principales afectados por los problemas derivados de la cuestión gibraltareña".



Por este motivo, Santos abogó por un "nuevo esquema de cooperación regional en beneficio directo de los habitantes de uno y otro lado de la verja".



En todo caso y sobre la soberanía del Peñón, "España sigue abierta al diálogo", siempre conforme a la legalidad internacional y a los principios de Naciones Unidas.



Esto no eximió al nuevo embajador español ante la ONU, en su primera intervención en comisión, emplear un tono contundente con las circunstancias que rodean a la soberanía del Peñón de Gibraltar: "Más de tres siglos después, la integridad territorial española sigue lamentablemente lesionada por la existencia de una colonia en nuestro país".



Además, tildó de "errática" de la "potencia administradora" del Peñón, unas veces "ignorando" las llamadas al diálogo de las partes efectuadas desde la ONU y otras dando pasos decididos a una solución mutuamente aceptable, como en la Declaración Conjunta de Bruselas de 1984, que luego fue "unilateralmente suspendido".



"Todo ello, junto a los ejemplos de efectiva descolonización de otros territorios incorporados a la Corona británica, prueba que el obstáculo fundamental es estrictamente político y reside en la buena fe del Gobierno británico", subrayó el embajador español.



Asimismo, Santos no dejó pasar la ocasión para criticar el "régimen fiscal de excepción" de Gibraltar, tanto para sociedades como para el consumo, que "ha generado graves distorsiones en la economía de la zona en detrimento de las arcas españolas y europeas y de la prosperidad de la región".



"Lo que España no puede aceptar en ningún caso es que las autoridades del Peñón utilicen ese desequilibro económico y ese régimen impositivo tan sui generis, que da origen a tráficos ilícitos de tabaco, para perjudicar al Campo de Gibraltar -la comarca vecina española- en materia fiscal, medioambiental e incluso en el deterioro de la seguridad pública", concluyó.



El nuevo embajador español no se refirió en ningún momento a la propuesta de "cosoberanía" planteada por el Ejecutivo anterior.