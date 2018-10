Justicia tramitará peticiones de Servini sobre crímenes franquistas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho hoy que su departamento va a dar trámite a todas las peticiones de auxilio internacional que se ajusten a la legalidad internacional, entre ellas la de la jueza argentina María Servini que investiga delitos contra la humanidad durante el franquismo.



Así lo ha dicho Delgado en el Congreso al ser preguntada por esta cuestión por la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere.



Esta parlamentaria ha recordado que por segunda vez la jueza Servini intentará tomar declaración al exministro Rodolfo Martín Villa, "acusado de delitos de homicidio en contexto de crímenes de lesa humanidad y después de denegarse la extradición en la primera comisión rogatoria".



La ministra ha recordado que durante la etapa del anterior gobierno del PP la entonces fiscal general del Estado remitió el 30 de septiembre de 2016 una carta a los fiscales jefes de las Audiencias Provinciales en la que se pedía que no atendieran las peticiones de auxilio, colaboración y cooperación internacional con el Juzgado de Buenos Aires que lleva las causas del franquismo.



Ha añadido que lo hizo "sin alegación alguna a ningún artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y era una carta recomendación de la entonces fiscal general en línea del PP de completo olvido a las víctimas del franquismo", pero que no tiene ningún efecto ni valor vinculante.



Delgado ha asegurado que "el Ministerio de Justicia va a dar trámite, porque esa es su función, a todas las peticiones de auxilio internacional que se ajusten a la legalidad internacional" y además ha recordado que "con Argentina tenemos un convenio de cooperación jurídica en materia penal de 1987".



"Lo tenemos que hacer por un compromiso internacional pero también por un compromiso con las víctimas, con la justicia universal y para que no vuelvan a repetirse tales hechos y eso lo estamos haciendo en España a través de nuestra Dirección General de Memoria Histórica para reparar a las víctimas de una vez", ha concluido.



A juicio de la diputada de Podemos el Gobierno no solo debe permitir sino "alentar y facilitar que se investigue y se juzgue a Martín Villa por delitos de lesa humanidad" pues "o se está con la democracia o con la impunidad del franquismo".