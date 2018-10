Bolsonaro asegura tener el apoyo mayoritario de diputados brasileños

El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, quien disputará con el progresista Fernando Haddad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, aseguró hoy que tiene el apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados.



"No repartiremos estatales, puestos directivos en bancos o ministerios para conseguir apoyo. Hoy tenemos 350 diputados federales (del total de 513) que están con nosotros por la gobernabilidad", afirmó Bolsonaro en una entrevista a la emisora SBT y divulgada en sus redes sociales.



El polémico capitán en la reserva del Ejército dijo que "gran parte de los parlamentarios" de formaciones de centro ya estaban con él "antes incluso de comenzar las elecciones", porque ya venían "conversando" con anterioridad.



No obstante, el aspirante por el Partido Social Liberal (PSL) subrayó que no quieren hablar con los líderes de esos partidos para evitar tener compromisos con ellos en caso de que sea elegido presidente en la segunda vuelta del 28 de octubre.



"Pretendemos tener un equipo de ministros técnico, competente y con iniciativa (...) No admitiremos ese toma y daca" a la hora de planificar el gabinete ejecutivo en caso de victoria, apuntó.



En la primera vuelta del domingo, Bolsonaro obtuvo el 46,03 % de los votos, lo que en números absolutos representa casi 50 millones de sufragios, mientras Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), fue apoyado por el 29,28 % del electorado, unos 31 millones.



La extrema polarización entre los dos candidatos se reflejó también en el resultado de los comicios legislativos, que arrojaron una Cámara de Diputados altamente fragmentada, pero con el PT y el PSL como las primeras minorías con 56 y 52 escaños, respectivamente.



La nueva composición de la Cámara Baja pondrá a prueba al próximo presidente de Brasil ya que determinadas reformas, como una del sistema de pensiones que exigen los mercados y las patronales, requiere un apoyo de 3/5 tanto de los diputados como de los senadores.



Bolsonaro, defensor de la dictadura militar (1964-1985) y polémico por sus declaraciones machistas, racistas y homofóbicas, confía en que repitiendo en la segunda vuelta el resultado de la primera será "suficiente" para ganar y suceder al presidente Michel Temer a partir del próximo 1 de enero.



El ultraderechista cargó también contra Haddad, sucesor del expresidente preso Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y vetado por la Justicia por su situación, y dijo que "miente descaradamente" al hablar sobre sus propuestas económicas, las cuales apuntan a una mayor apertura y menor carga tributaria.