Google cierra Google+ por un error de seguridad en 500.000 cuentas

El gigante tecnológico Google anunció el cierre temporal de una de sus plataformas, Google+, por motivos relacionados con errores de seguridad en el acceso a datos privados de usuarios afectados, que podrían ascender hasta el medio millón de cuentas.



La clausura se efectuará durante un plazo de diez meses y solo afectará a la versión de "consumidor" de esta aplicación, en la que encontraron que había errores de seguridad que permitían a otras acceder a datos privados de los internautas, dijo la compañía en un comunicado.



"Dados estos retos y el uso tan bajo de la versión de consumidor de Google+, hemos decidido cerrar la versión de consumidor de Google+", señaló la empresa en un comunicado.



En este sentido, precisó que no han hallado indicios de que esos datos fueran utilizados de forma negativa.



"No hemos encontrado pruebas de que ningún desarrollador fuera consciente de este error, o de que hayan abusado de él, y no hemos encontrado prueba de que la información de algún perfil haya sido utilizada negativamente", comentó en el escrito Google, que también señaló que el parón durará hasta agosto de 2019.



El error en concreto implica que estas aplicaciones externas tenían acceso a datos del usuario que habían sido compartidos por este, pero que no eran públicos, según Google.



"Estos datos se limitaban a campos estáticos y opcionales del perfil de Google+ como el nombre, la dirección de correo electrónico, la ocupación, el género y la edad", informó la compañía.



El error fue descubierto en marzo de este año y fue "inmediatamente subsanado", indicó la empresa con sede en el Estado de California.