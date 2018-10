Ejecutados 2.718 desahucios en Andalucía en el segundo trimestre

El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en Andalucía en el segundo trimestre del año fue de 2.718, tanto por impago de hipoteca como de alquiler, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Andalucía fue la segunda comunidad autónoma con un mayor número de desahucios, por detrás de Cataluña, con 4.170 (el 24,3 % del total nacional) y por delante de la Comunidad Valenciana, con 2.245, y Madrid, con 1.878.



De los 2.817 desahucios practicados en Andalucía en el segundo trimestre de este año 1.419 correspondieron a procedimientos por impago de alquiler y otros 1.132 a lanzamientos por no pagar la hipoteca.



En España se han practicado 17.152 desahucios, lo que supone un aumento del 1,7 % en tasa interanual tras cuatro periodos a la baja.



A tenor del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el repunte se encuentra vinculado al incremento del 6,1 % que han experimentado los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no en vano se produjeron 10.491 procedimientos por impago del alquilar (un 61,2 % del total).



Unas cifras que contrastan con los desahucios por ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, que se redujeron un 8,5 % (representaron un 33,1 % del total), mientras que el 5,7 % restante se produjeron por otras causas.



Los datos revelan además que el número de lanzamientos solicitados entre abril y junio fue de 20.526, un 7,2 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, de los cuales 12.398 terminaron con cumplimiento positivo, lo que significa un avance interanual del 4 %.



Con todo, como recuerda el CGPJ en nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado.



Al igual que sucediera durante los tres primeros meses del año, Galicia mostró una reducción superior al 50 %, que desde el órgano de los jueces atribuyen con seguridad a la huelga de funcionarios.



Atendiendo únicamente a los lanzamientos consecuencia de procedimientos de la LAU, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 2.589 (24,6 % del total), seguida en este caso por Madrid, con 1.467; Andalucía, con 1.419, y la Comunidad Valenciana, con 1.212.



En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, Cataluña (1.181); Andalucía (1.132); Comunidad Valenciana (959) y Murcia (528) coparon los cuatro primeros puestos.



El informe destaca, sin embargo, el retroceso de las ejecuciones hipotecarias o embargos presentadas en este mismo periodo, cuando cedieron un 6,2 % hasta las 7.216.



Si bien continuó el descenso con respecto a 2017, se ha observado una desaceleración ya que en los siete trimestres anteriores las reducciones oscilaron entre el 26 % y el 46,5 %.



Por zonas, fue en Andalucía donde se inició el mayor número, 1.467 (el 20,3 %), seguida de Cataluña (1.311); Comunidad Valenciana (954); Murcia (631) y Madrid, con 627.