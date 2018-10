Por qué hacer ejercicio, cómo practicarlo y sus ventajas

Llevar una vida sana incluye no solo una dieta equilibrada, también practicar ejercicio de manera regular. El ejercicio es algo que aunque todo el mundo sabe que necesita no siempre busca tiempo para poder incluirlo en su horario de cada día.

El estrés, el trabajo, los niños, el cansancio, son muchas las razones (o excusas) que se ponen para no practicar ejercicio diario pero es importante que nos pongamos de una vez en marcha y empecemos a llevar una vida más sana.

La salud es lo principal

El ejercicio es vital para mantener un cuerpo sano y equilibrado. Además también ayuda a tener la mente más despejada y liberar el estrés. Sólo con ésto ya son razones de peso para comenzar a hacer ejercicio.

Tener unas rutinas de gimnasio permite hacer unos ejercicios bien estructurados y adecuados para la complexión de cada persona y ayudar a cumplir con las metas que uno se haya puesto de perder peso o coger masa muscular. También ayudan a coger la rutina de hacer ejercicio todos los días.

Siempre con seguridad

Empezar a hacer ejercicio puede ser complicado cuando no se tiene la costumbre de hacerlo. Hay que integrarlo dentro de una rutina diaria que está llena de actividades lo que provoca que el tiempo para ir al gimnasio sea reducido.

Para evitar este problema es mejor hacer un ejercicio que esté a nuestro alcance sin necesidad del gimnasio como, por ejemplo, correr.

Este deporte es muy sencillo para comenzar a tener un rutina diaria. Además, se puede hacer acompañados por lo que resulta mucho más atractivo a la hora de introducir el ejercicio en nuestro horario. Tener un compañero siempre anima. ¡Eso sí! Es importante realizar el deporte bajo condiciones seguras.

Una parte del cuerpo muy importante a la hora de correr son los pies. Hay que mantenerlos bien seguros y protegidos porque son los que llevan todo el peso. Cuidar los pies es necesario para evitar problemas graves.

Para evitar dañar los pies hay que llevar calzado y calcetines adecuados para evitar lesiones, heridas y que el pie pueda transpirar correctamente. Los mejores calcetines para correr no deben llevar costuras y deben ajustarse bien al pie.

Un gimnasio en casa

Para los que les cuesta salir de casa para practicar ejercicio pueden montar un pequeño gimnasio en casa colocando algunos instrumentos como la típica bicicleta, unas mancuernas o un banco de abdominales.

Pero antes de colocar cualquier máquina de ejercicio hay que proteger bien el suelo de la habitación esto es muy sencillo con la ayuda de un tatami puzzle. Son muy sencillos de colocar y sirven para practicar sobre ellos, de manera cómoda, cualquier tipo de ejercicio.

Este tipo de tatami se usa para la práctica de artes marciales por lo que resulta una protección ante caídas. Resulta un suelo ideal para proteger el suelo y no hacerse daño.

Practicar ejercicio en casa resulta mucho más agradable al no tener que salir a la calle o ir hasta el gimnasio. Además, no se podrá poner como excusa para no practicar deporte que esté lloviendo. Es una manera de obligarte a empezar.

Un seguro de vida que premia a las personas activas

Practicar deporte trae muchos beneficios para la salud, mejora la autoestima al ver que se van cumpliendo objetivos y ayuda a liberar tensiones. Además de todos estos beneficios podemos encontrar otro: tener un seguro de vida que premie el llevar una vida activa.

En la web puntoseguro.com ofrecen seguros de vida que superando cada mes un reto permite obtener descuentos y muchos regalos. Nunca antes, hacer ejercicio, había sido tan divertido y provechoso.