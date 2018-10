Los padres ahorran a la Junta 2 millones de euros en folios

Un paquete de 500 folios en formato din A-4 de 80 gramos cuesta algo más de 3 euros. Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos que si cada uno de los 665.090 alumnos de Infantil y Primaria matriculados este curso en los colegios públicos (sólo en los públicos) de Andalucía aportara ese dinero para sufragar gastos corrientes de los centros, la Junta se ahorraría 1.995.270 euros. De ahí para arriba. Y ahora descendamos a la realidad: lo están haciendo.

Muchos padres están indignados. En los colegios les están pidiendo en este inicio de curso que aporten no sólo el material fungible (cuadernos, cartulinas, bolígrafos, lápices, rotuladores, etc.) que van a utilizar sus hijos, sino también folios y hasta papel higiénico.

Es una práctica generalizada y ni siquiera es nueva. Pero este año, algunos padres consideran, según han denunciado a este periódico, que la gota ha colmado el vaso.

"En julio nos dieron un listado con el material escolar que necesitaban los niños: carpetas, libretas, lápices, cartulinas… Todo para uso individual. Incluso nos dijeron que lo marcáramos todo con el nombre del niño, porque ése era un material que sólo iba a usar él". Esto lo cuenta una madre, que prefiere no revelar su identidad ni la del centro en el que estudia su hijo por miedo a represalias.

En aquel momento, según explica a este periódico, no se habló de folios ni de papel higiénico, aunque se advirtió a los padres, por escrito, de que "a lo largo del curso se irá informando a las familias, a través del alumnado, sobre material que se vaya necesitando y/o haya que reponer".

Sin embargo, al llegar septiembre, en las reuniones que han mantenido con los respectivos tutores de los alumnos, éstos les reconocían a los padres las graves carencias del centro y les pedían, de palabra, que cada niño llevara un paquete de folios y un rollo de papel higiénico.

¿Por qué no lo pidieron en julio, junto al resto del material? Es muy sencillo: porque legalmente no pueden pedirlo. Y así se lo han manifestado a los padres. Aunque igualmente se está pidiendo. Y en algunos casos, según ha comprobado este periódico, con alusiones veladas a posibles repercusiones en la educación de los niños.

Este periódico ha conocido más de un caso y ha contrastado con diversas fuentes que se trata de una práctica tan habitual como ilegal, ya que la educación obligatoria es obligatoriamente gratuita. Y los padres no están obligados a pagar ninguna cantidad, ni en dinero ni en especie.

Presupuestos insuficientes

El problema es el de siempre, explica Miguel Albéndiz, secretario provincial en Sevilla del sindicato de Educación de CCOO. "El presupuesto de los colegios para gastos de funcionamiento es absolutamente insuficiente".

La Consejería de Educación asegura que no tiene constancia "oficial" de que en los colegios se esté pidiendo a los padres que aporten folios.

"La administración educativa ha hecho un gran esfuerzo en la financiación de los gastos de funcionamiento de los centros educativos. Actualmente el presupuesto es de casi 100 millones de euros, 17 más que hace cuatro años", según la Consejería.

"La inspección educativa es vigilante y competente para cumplir con el principio de gratuidad de la enseñanza pública", indican las mismas fuentes, que aseguran que, "hasta el momento, no tenemos denuncias en sentido de que se pida material ajeno a razones pedagógicas y que sirvan para cumplir con los objetivos de etapa, pero si hay constancia de alguna actuación contra el principio de gratuidad se debe comunicar a la Delegación para que el cuerpo de inspección actúe".

CCOO asegura que no es cierto que la Junta no tenga conocimiento del tema. Al menos en Sevilla, en el Consejo Escolar Provincial, en el que participa Educación, se ha hablado del tema. "Y la prueba es que ahora lo piden, pero ya no lo hacen por escrito", explica Miguel Albéndiz.