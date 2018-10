San Roque, escenario de la tercera temporada de 'The Crown'

La exitosa serie “The Crown”, producida por la plataforma digital Netflix, se ha “enamorado” de la bella estampa de San Roque, en particular del espléndido escaparate que ofrece la zona del Valle del Guadiaro y Sotogrande, que formarán parte del escenario de la tercera temporada. Se trata de una de las mejores producciones de los últimos tiempos, que narra la historia de la monarquía británica y de sus personajes, y cuya calidad ha sido reconocida con los Globos de Oro, en los Emmy y en los Bafta, entre otros premios. El rodaje comienza mañana lunes.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en el momento de conocer la noticia se congratuló de que, una vez más, el municipio fuese elegido para formar parte como escenario de importantes producciones de cine y televisivas.

Ruiz Boix quiso recordar que el municipio ha sido el “plató de cine” de numerosas creaciones cinematográficas, como “El Niño”, “European gigoló”, “My brothers gun”, “La Roca”, y como antecedente más remoto el que en la década de los 60 algunos escenarios del casco formaran parte del rodaje de “El precio de la muerte”.

Según apuntó el alcalde, “otras producciones como los cortometrajes 'Error', 'No pasar' y series recientes como 'Living the dream', también avalan la belleza y singularidad de la riqueza que ofrece el municipio, tal y como ocurrirá con la nueva entrega de 'The Crown' de Netflix a partir del próximo lunes”.

En este sentido, Ruiz Boix matizó que desde el Ayuntamiento se seguirá colaborando con el mundo del séptimo arte para que San Roque siga siendo un escaparate de referencia a nivel nacional e internacional.

Tras dos temporadas de éxito narrando la historia de la monarquía británica y de sus personajes, los siguientes capítulos serán claves en el desarrollo de la producción, con modificaciones en el reparto e importantes novedades. Una de ellas es el escenario elegido, el Valle del Guadiaro y Sotogrande, que junto a otras zonas andaluzas, ofrecerá una inmejorable postal al rodaje de esta producción de TV.

La serie filmará parte de su tercera temporada entre mañana lunes 8 y el miércoles 24 de octubre en San Roque (Cádiz), y otros escenarios de Andalucía, donde se han buscado hombres y mujeres de entre 25 y 65 años, con perfiles latinos y anglosajones.

En 'The Crown', las temporadas han abarcado ocho años desde su estreno en 2016. La primera temporada se situó entre 1947 y 1955; la segunda, desde 1956 hasta 1964. Según los productores, la tercera temporada empezará a finales de los 60 y acabará a finales de la década siguiente, para narrar los procesos de descolonización, el jubileo de la Reina de 1977 y el divorcio de Margarita, en 1978.

“The Crown” es una serie de televisión británica y estadounidense, creada y escrita por Peter Morgan y producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para Netflix. La serie es una biografía sobre el reinado de la reina Isabel II del Reino Unido.

Es, actualmente, la serie más cara de la historia, cuya primera temporada tuvo un presupuesto de 130 millones de dólares.

En octubre del pasado año, Netflix anunció la renovación de la serie para una tercera y cuarta temporada.