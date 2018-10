Juncker cree que habrá acuerdo sobre el Brexit en octubre o noviembre

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha expresado hoy optimismo respecto a la posibilidad de que pronto, en octubre o noviembre, se logre un acuerdo entre Bruselas y Londres para aclarar las condiciones del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



"Debemos distanciarnos del escenario de un 'no deal' (sin acuerdo). No sería bueno ni para Gran Bretaña ni para el resto de la Unión. Parto de la base de que encontraremos un acuerdo en lo que respecta a las condiciones de la salida", dijo Juncker en una entrevista con tres periódicos austríacos.



"También debemos consensuar una declaración política que acompañe el tratado de salida. Aún no hemos llegado a ese punto. Pero continúa nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno británico", dijo Juncker.



Preguntado si ese acuerdo podría lograrse antes de la cumbre de la Unión Europea del próximo 18 y 19 de octubre o si será necesario celebrar una cumbre extraordinaria en noviembre, Juncker se mostró cautelosamente optimista.



"Tengo motivos para pensar que el potencial de acercamiento entre ambos bandos ha aumentado en los últimos días. Pero no se puede prever si llegaremos a un consenso ya en octubre. Si no, pues se hará en noviembre", dijo el político luxemburgués.



Juncker no quiso opinar sobre la posibilidad de que Londres recapacite en torno a la intención de salirse de la UE, ya que esto, dijo, equivaldría a entrometerse en la política interior británica en la que "ya hay suficiente caos".



El presidente de la Comisión Europea hizo estas declaraciones en una entrevista con tres periódicos austríacos, el Standard, el Kurier y el Falter, que habían recibido recientemente críticas desde el Gobiero austríaco, de centroderecha, por su cobertura política.