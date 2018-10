Adelante Andalucía se ofrece para "darle la vuelta" a la región

'Adelante Andalucía', la confluencia electoral con la que Podemos, IULV-CA, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza van a concurrir de forma conjunta a las próximas elecciones andaluzas, se ofrece para "darle la vuelta políticamente" a la comunidad autónoma frente al PSOE-A, en el que son "susanistas y no socialistas" y que se ha aliado con la "derecha" de Ciudadanos durante los últimos tres años.

En un acto en Sevilla para cerrar el programa electoral con el que la confluencia va a concurrir a las próximas elecciones autonómicas, la coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta por 'Adelante Andalucía', Teresa Rodríguez, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, han puesto de relieve el valor de las ideas y del programa, que ha contado con más de mil enmiendas.

Así, Rodríguez ha expresado frente al auditorio que el proyecto de 'Adelante Andalucía' tiene por delante el reto de "romper con 40 de socialistas y diez años de degeneración absoluta, con el corsé del déficit acordado por PSOE y PP para pagar antes los intereses de los bancos que de las personas".

Para Teresa Rodríguez la última década ha supuesto "diez años de fraude contra la mayoría social", si bien confía en que es posible cambiar la realidad y "romper los marcos de la austeridad".

Y centrándose en Andalucía, Rodríguez ha señalado que "aquí tenemos el susanismo, no el socialismo. Un susanismo que se ha aliado con la derecha de Ciudadanos para poner en riesgos los servicios públicos", criticando al mismo tiempo los "gastos de autobombo" del Gobierno andaluz para "tapar la falta de gestión e ideas" para "cambiar" esta tierra.

Para la líder de Podemos en Andalucía, "el susanismo sólo batalla de forma interna en su partido, siendo el máximo exponente de esto Susana Díaz, cuya única batalla ha estado en ascender peldaños en el PSOE". "No saben de lucha sindical, vecinal, ni contra la dictadura como algunos socialistas honestos", ha añadido al respecto.

"Hacen tiempo que no son socialistas, son susanistas", ha reiterado Teresa Rodríguez en referencia al PSOE-A, y dirigiéndose al "aparato del partido que se cree invencible --PSOE-A--, que son un gigante con pies de barro". "No nos resignamos a que nuestros hijos hagan las maletas para irse, no renunciamos a su talento y afecto; no estamos dispuestos a dejarles una tierra yerma, donde Doñana sea un almacén de gas; no estamos dispuestos a legar una Andalucía bajo el chantaje de precariedad o empleo, salud o empleo, medio ambiente o empleo".

Además, ha criticado que el Gobierno andaluz "economiza la sanidad y la educación con los intereses del sector privado" y ha alertado de "dirigentes que están atravesados por la corrupción y las redes clientelares".

Por todo ello ha llamado a que "nadie piense que no se puede, porque sí se puede", ya que, según Rodríguez, 'Adelante Andalucía' "tiene las mejores ideas y las ideas en el centro".

Así, ha explicado que la confluencia ha recorrido la comunidad autónoma en una ruta en la que han "aprendido y escuchando a quienes tienen una Andalucía diferente, que apuestan por un desarrollo endógeno, por el cuidado frente a la destrucción del medio natural, a quienes innovan todos los días frente a una administración sin ideas y agotadas".

Rodríguez, que ha dado las gracias a la veintena de colectivos y entidades sociales que han aportados sus experiencias y luchas al proyecto, ha concluido su intervención convencida de que la política es "el arte de hacer lo posible lo que es justo y 'Adelante Andalucía' es una herramienta para eso".

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, centrándose en la confluencia electoral, ha indicado la importancia de la jornada de este sábado para "culminar el camino", pero precisando que "cuando aborden la definición final del programa electoral no se ha de convertir en un documento cerrado, sino abierto que se ofrece al resto de la sociedad andaluza".

"Cuando conformamos 'Adelante Andalucía' lo hacemos para crear un instrumento que apela a la sociedad con hambre de cambio para que se arremangue, con patios locales y comarcales, con mil enmiendas de personas que creen en Andalucía", ha expresado.

"Qué vamos a hacer al día siguiente de conseguir el Gobierno andaluz", ha cuestionado Maíllo, para señalar que en eso es en lo que tienen que pensar, aunque la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, pretenda "lanzar un mensaje subliminal de que no hay alternativa". "No sólo no se esperaba esta alternativa de unidad, sino que no somos alternativa contra ella, porque no se lo merece, sino frente a la sociedad andaluza que anhela un cambio", ha añadido el líder de IULV-CA.

"ESTAMOS EN DISPOSICIÓN DE GANAR"

Frente "el viento de adelanto electoral", Maíllo ha advertido de que 'Adelante Andalucía' "no tiene que estar al pairo de quien deshoja la margarita al deseo suyo". "Nos es indiferente la fecha electoral, pues estamos en disposición de ganar para Andalucía y nuestra gente, con un gobierno amigo del pueblo y que mejore sus condiciones", ha indicado.

"Hemos dado la vuelta a Andalucía para darle la vuelta a Andalucía políticamente", ha manifestado Maíllo, resaltando la Andalucía "discreta que no sale en la derrochadora campaña de publicidad de Susana Díaz", con la Andalucía que "genera riqueza y fija territorios".

De otro lado, Maíllo ha criticado que Susana Díaz ha estado "dos años y medio dedicada a irse a Madrid", en referencia a su intención de liderar el PSOE, "devaluando como nunca la Presidencia de la Junta. Está aquí porque no puede estar en otro sitio".

En este sentido, ha lamentado que durante los últimos años el PSOE-A ha gobernado con "la extrema derecha de Ciudadanos", así que "se deje de gaitas", exponiendo que "el PSOE-A ha agotado, después de 36 años de gobierno, un tiempo histórico" que ha dejado a Andalucía con "un 57 por ciento de paro entre las mujeres menores de 30 años, con altas tasas de desigualdad y de pobreza, y los servicios públicos deteriorados por las transferencias al sector privado".

Tras la moción de censura "para echar a Rajoy y no para poner a Pedro Sánchez", ha indicado que el "ciclo no cambia" mientras "no cambien las condiciones de la gente, la precariedad y la pobreza salarial incompatible con la dignidad humana, pues no ganan lo suficiente".

En este sentido, ha explicado que si la Junta hubiese mantenido el sistema fiscal no habría dejado de ingresar 600 millones de euros, lo que daría para "contratar 14.000 sanitarios y 7.000 maestros del ciclo infantil".

Por último, ha expresado ante el auditorio del centro educativo Pino Montano de Sevilla que "cuando tengamos dificultades para llegar a un acuerdo, pensemos en la gente, no en si somos más de Podemos o de IU. Pensemos en la precariedad del empleo femenino y en los jóvenes con másteres de verdad no como el impresentable de Pablo Casado porque ellos son el futuro de Andalucía".