CCOO: Casi la mitad de los trabajadores cobran 655 euros o menos

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha alertado de "la pobreza laboral que se ha instaurado en Sevilla" y ha lamentado que casi la mitad de los trabajadores cobra 655 euros o menos.

Ante la conmemoración este domingo, 7 de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Vidán ha criticado que "las políticas austericidas que buscaban una salida de la crisis que beneficiara a las élites empresariales y condenara a la precariedad a la clase trabajadora" han provocado que "miles de trabajadores de la provincia estén sufriendo unas condiciones laborales insostenibles".

"Tener trabajo ya no es sinónimo de vivir con dignidad o de poder poner en marcha un proyecto de vida a medio y largo plazo", ha lamentado.

Según los datos de la Agencia Tributaria, recogidos por CCOO de Sevilla, "el 30 por ciento de las personas asalariadas en Sevilla cobra menos de 330 euros al mes y el 43,7 por ciento 655 euros al mes o menos". Por ello, Vidán ha asegurado que en Sevilla, "casi la mitad de los trabajadores no trabajan para vivir, sino que lo hacen para sobrevivir".

"A determinados sectores políticos y empresariales se les llenaba la boca hablando de la salida de la crisis solo en términos cuantitativos, sin tener en cuenta la calidad del empleo, pero los últimos meses están siendo muy malos", ha criticado, a la vez que ha apuntado que "el ritmo de descenso del paro también ha bajado y en el último trimestre el desempleo ha crecido en Sevilla en 2.336 personas".

El secretario general de CCOO de Sevilla ha llamado la atención sobre la situación de la juventud porque cree que "en Sevilla se estará condenando al futuro si no se revierten los efectos de la salida de la crisis que están condenando a la juventud al paro, la precariedad extrema o la emigración".

JÓVENES SEVILLANOS GANAN 1.267 EUROS MENOS

El sindicato también ha alertado de que, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el salario de medio de la juventud sevillana es de 408 euros al mes en 14 pagas porque "en Sevilla un joven gana 1.267 euros al año menos que en el resto del Estado".

"Estamos condenando a una generación entera de jóvenes a no conocer otra cosa que no sea el trabajo pobre, a no poder poner en marcha un proyecto de vida y a ser económicamente dependientes de sus familias", ha criticado.

Desde CCOO han calificado a esta situación como "insostenible" y han asegurado que "debe dar un giro de 180 grados" para que las "próximas generaciones mantengan los estándares de calidad de vida y de servicios públicos que se han disfrutado durante las últimas décadas".

Asimismo, el secretario general de CCOO de Sevilla ha insistido en la necesidad de "cambiar las reglas" para hacer "realidad el trabajo decente y crear empleo de calidad para todoa".

Por ello, ha exigido a los partidos políticos de izquierda "alcanzar un consenso suficiente y marcar como una prioridad de primer orden la abolición de los aspectos centrales y más lesivos de las reformas laborales, que condenan a miles de trabajadores a la precariedad y a una nueva pobreza".