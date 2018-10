Andalucía facilitará la reagrupación de menas cuando haya garantías

La Junta de Andalucía mantiene que cuando la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados -menas- sea conveniente se hará, pero siempre que haya garantía de respeto a los derechos humanos y las normas españolas y "nunca de manera automática ni, en absoluto, en todos los casos".



Así lo ha afirmado hoy en Granada la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a preguntas de los periodistas sobre la disponibilidad manifestada por Marruecos a cooperar para el retorno a su país de los menores extranjeros no acompañados marroquíes que llegan de forma irregular a España.



La consejera ha recordado que en Andalucía, que acoge actualmente a cerca de 5.000 menores no acompañados -el 50% de los llegados al país-, los atienden aplicando los protocolos establecidos en las convenciones internacionales y las normas españolas.



Sobre la disponibilidad de Marruecos a propiciar la reagrupación familiar en aquel país de los menores llegados a las costas españolas, la consejera ha manifestado que se hará cuando sea conveniente, pero siempre que haya garantías de respeto a los derechos del menor y se respeten las normas españolas.



"Nunca jamás sería de una manera automática, ni en absoluto en todos los casos. Cada menor que llega se aborda de manera individualizada", ha matizado.



Andalucía atiende actualmente a los menores "con un esfuerzo económico importante" y respetando los derechos humanos, y así lo seguirá haciendo a la espera, ha dicho, de que se cumplan dos de los compromisos adquiridos por el Gobierno central.



Uno de ellos está relacionado con un apoyo económico a través de un decreto que cuenta con un fondo de 40 millones de euros y que iría destinado a las comunidades autónomas en función del número de menores que acoja.



Y el otro es recabar la solidaridad del resto comunidades para que cuando los sistemas de protección y acogida de regiones como Andalucía estén en una situación "complicada", poder distribuir a los menores entre el resto de los territorios.



La consejera, que dice que le consta que el Gobierno central está trabajando en ello, ha incidido en que "en ningún momento" van a vulnerar los derechos de los niños.



"Ahí vamos a mantenernos firmes y esperamos la solidaridad y apoyo de la administración general del Estado y de la Unión Europea", ha indicado Sánchez Rubio, que ha subrayado también la "estrecha" colaboración que mantienen con el Defensor del Pueblo.



La consejera ha hecho estas declaraciones durante una visita a la Residencia 'El Refugio' de Granada, un centro que ha iniciado un proceso de reforma, adaptación y ampliación de las instalaciones que beneficiará a 89 personas, con una inversión por parte de la Junta de más de 236.000 euros correspondientes a la convocatoria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).



'El Refugio' es una obra de la Hermandad y Hospital de la Caridad y Refugio de Granada, fundada en la época de los Reyes Católicos, cuyas primeras constituciones datan de 1513.



El centro fue hospital de mujeres hasta 1910 y a partir de ahí, se convirtió en residencia.