Andalucía insiste en que la nueva PAC no debe "recortar" recursos

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en que el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC) debe alejarse de "recortar" recursos para los agricultores y centrarse en mantener "vivo" el mundo rural apostando por la agricultura familiar y por los pequeños y mediamos agricultores que son "la razón de ser" de la PAC.

El consejero andaluz ha participado este miércoles en la jornada 'El futuro de la PAC. La agricultura como garantía de sostenibilidad y progreso', que organiza la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Madrid. Aquí, Sánchez Haro ha defendido la necesidad de una PAC que sea "blindaje" de las rentas de los agricultores para que estos "no pierdan derechos" y se "queden a vivir" en el mundo rural.

En esta línea, ha remachado que "no tiene sentido" que en un marco europeo "expansivo" se plantee una nueva PAC que "recorte" en financiación para los agricultores al tiempo que "aumenta las exigencias". Aquí, ha explicado que hay nuevas políticas y nuevos requisitos en materias como la seguridad o de sostenibilidad del medio ambiente que para poder implementarse y cumplirse necesitan "un marco financiero adecuado que no recorte", sino que sea mayor.

"No tiene sentido que cada vez haya más exigencias para los agricultores y ganaderos y que los recursos que se destinan a la PAC sean menores, no se puede pedir más por menos", ha señalado el consejero, quien ha explicado que en los años 80 el 70 por ciento del presupuesto de la Unión Europea era destinado a la PAC y, con el marco que se plantea en la actualidad, este porcentaje "no pasa del 30 por ciento".

QUÉ TIPO DE AGRICULTURA QUEREMOS

Para el consejero, el debate que toca abordar ahora es "qué tipo de agricultura" queremos para Europa, si queremos el modelo de Brasil de grandes extensiones, el de Estados Unidos con miles de hectáreas o preferimos un modelo europeo "para que los pequeños y mediamos agricultores se queden a vivir en nuestros territorios, mantengan vivo el mundo rural" y que, según Sánchez Haro, es el deseable y más beneficioso. "Tenemos que decidir si queremos tener un modelo europeo o imitar otros de grandes latifundios", ha añadido.

La pequeña y mediana agricultura es sinónimo de "diversidad" y se caracteriza por mantener zonas rurales "mucho más vivas y habitadas" evitando así la acumulación de población en las urbes y el desploblamiento de otras áreas. Por eso, la PAC debe centrarse en "las personas y las pequeñas explotaciones, sin excluir a nadie," pero asumiendo que las pequeñas explotaciones "son la razón de ser de la PAC". Además, para que el marco comunitario sea "fuerte" es necesario que esté "bien dotado presupuestariamente" y que no "se permita el lujo de perder recursos".

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y RELEVO GENERACIONAL

De otro lado, Sánchez Haro ha indicado que "coincide" con algunos de los planteamientos que ha hecho la Comisión Europea en cuanto a la nueva PAC. Estos puntos coincidentes son, entre otros, los relacionados con promover un sector competitivo, que sea capaz de ofrecer alimentos sanos y de alta calidad, diversos, que proteja el medio ambiente y trabaje para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, el consejero "echa de menos" aspectos como medidas par el "empoderamiento de la mujer" en el mundo de la agricultura y para favorecer el relevo generacional. Tanto la inclusión de la mujer como la de los jóvenes son aspectos "clave" para el futuro del campo y, según ha reivindicado Sánchez Haro, son aspectos que deben recogerse en el reglamento del nuevo marco comunitario y entre las actuaciones que pretenda llevar a cabo dicho marco.

Además, concretamente sobre el presupuesto, para el titular andaluz de Agricultura es "paradójico" que se establezcan "objetivos muy ambiciosos" en la nueva PAC a la vez que se plantea "un recorte de hasta el 15 por ciento en términos reales". "Es un hachazo importante al presupuesto de la PAC", ha insistido el consejero, que ha remachado que "no tiene sentido" pedir "más exigencias" al tiempo que se recortan los recursos.

En cuanto a los instrumentos propuestos por la política agrícola europea, ha explicado que desde el Gobierno andaluz "apostamos decididamente una distribución más equitativa entre beneficiarios, aplicando límites máximos (capping) y porcentajes de reducción en los tramos altos (degresividad)". "No puede ser que un 1,25 por ciento de los beneficiarios reciba más del 25 por ciento de los fondos y un 77 por ciento no lleguen al 20 por ciento", ha lamentado. "Los análisis de distribución de las ayudas deben centrarse en el importe por beneficiario, no en importes por hectárea o animal", ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado que otro elemento fundamental es que las ayudas deben centrarse en las personas que ejerzan la actividad agraria. Sin actividad agraria, ya sea o no complementada con otras actividades, no puede haber ayudas". Sánchez Haro ha resaltado asimismo, que la reforma "debe ser más ambiciosa en el fomento de la participación de las mujeres y de los jóvenes en el sector agrario".

ALIANZAS A TODOS LOS NIVELES

Sánchez Haro ha insistido en la importancia de "crear alianzas a todos los niveles para conseguir una PAC "fuerte, con presupuesto sólido, más sostenible y que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de las zonas rurales". "Andalucía está haciendo sus deberes para prepararse para este debate, poniéndonos de acuerdo y buscando un frente común para defender una PAC más justa", ha señalado.

Así ha resaltado que desde el Gobierno andaluz "nos hemos empleado a fondo para alcanzar alianzas con otras regiones nacionales y de la Unión Europea en la consecución de unos objetivos comunes". Precisamente, a la declaración institucional suscrita por todas las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que fue además ratificada por todos los grupos políticos del Parlamento andaluz, se suma el posicionamiento acordado ayer en el seno de la Coalición Europea de Regiones Agrarias, en el que Andalucía junto a otras diez regiones, "defiende una PAC fuerte, con presupuesto sólido y que impulse el desarrollo rural".

Sobre el tema del despoblamiento en las zonas rurales, el consejero andaluz ha avisado de que es "un problema grave" que tienen "todas" las regiones de España en mayor o menor medida. En este punto, ha recordado que la Junta andaluza ha hecho "un gran esfuerzo" en llegar a "todos los rincones" de la comunidad para ofrecer los servicios públicos pero eso "no quiere decir" que exista el problema de que "se pierde población poco a poco" en las zonas rurales.

A su juicio, el tratamiento del despoblamiento tiene que tener "un presupuesto diferenciado" que se invierta en la lucha contra la pérdida de población. "Si queremos que nuestras familias se queden en las ciudades tenemos que conseguir servicios similares a los que hay en las ciudades", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que para esto es "necesario hacer grandes inversiones" aunque sea un objetivo "ambicioso" porque las zonas rurales se están "desangrando muy lentamente".